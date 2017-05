Bad Düben. Über 1000 Mädchen und Jungen aus Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Kindertagesstätten wetteifern noch bis Freitag bei den Sportwettkämpfen unter dem Motto „Sport statt Gewalt“ bei der Bundespolizeiabteilung Bad Düben um die Wette. Die Kräfte werden unter anderem im leichtathletischen Dreikampf, Staffelwettbewerben, Tauziehen und Volleyball gemessen. Den Auftakt bei hochsommerlichen Temperaturen absolvierten am Dienstagvormittag 266 Grundschüler aus Bad Düben, Löbnitz, Authausen und Zschepplin.

30 000 waren bisher dabei

„Das, was hier in den vier Tagen ins unseren Sportstätten abläuft, ist so ziemlich einmalig in Deutschland. Zum 13. Male richten wir diese Großsportveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Trägerverein SV Bad Düben, Kurstadt, Landessportbund, Kreissportbund, Jugendmigrationsdienst, Landratsamt Nordsachsen sowie der benachbarten Bundespolizeiinspektion Leipzig aus. In all den Jahren haben wir mehr als 30 000 Mädchen und Jungen im fairen sportlichen Wettstreit zusammengebracht“, sagte Bad Dübens Polizeidirektor Jürgen Kollenrott stolz. Auch einen ernsten Hintergrund hat die Sportveranstaltung. Im Rahmen der Polizeilichen Prävention durchlaufen alle Teilnehmer auch eine Veranstaltung, bei der die Kriminialprävention im Vordergrund steht. Diesmal dreht sich dabei alles um das Thema Gewaltvermeidung. Am Mittwoch und Donnerstag stehen sich Mittelschüler sowie Gymnasiasten unter anderem bei einem Volleyballturnier gegenüber.

Freitag gehts um den Goldenen Teddy

Den Abschluss bilden am Freitag die Kindertagesstätten aus Glaucha, Löbnitz und Bad Düben, die traditionell um den Goldenen Teddy kämpfen. Den Siegerpokal beim Staffelwettbewerb bei den Grundschulen holten sich die Grundschule aus Löbnitz vor der Bad Dübener Heidegrundschule und der Grundschule Zschepplin. Den Wettbewerb beim Tauziehen der Drittklässler gewann die Klasse 3a der Bad Dübener Heidegrundschule vor der Grundschule aus Löbnitz und der Klasse 3b der Heidegrundschule. In der Wertung der vierten Klassen war die 4b der Grundschule Zschepplin vor Löbnitz und der Klasse 4a der evangelischen Grundschule die Beste.

Von Steffen Brost