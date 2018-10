Bad Düben

Offenbar viel Sympathie für die Kurstadt muss ein Unbekannter haben, der vor einiger Zeit das Ortseingangsschild von Bad Düben in der Eilenburger Straße abmontiert hat. Im Landratsamt Nordsachsen, so Sprecher Alexander Bley, geht man zumindest von Diebstahl aus. Ein neues Schild ist bereits bestellt und soll in der kommenden Woche geliefert werden. Die Kosten belaufen sich auf 52 Euro. Montiert werden die Tafeln von Mitarbeitern der Straßenmeisterei Eilenburg, so Alexander Bley. Bis das neue Schild angebracht ist, braucht es dennoch einen gut sichtbaren Hinweis, dass Autofahrer eine Ortschaft erreichen und deshalb langsamer fahren müssen. Deshalb wurde unterhalb des leeren Rahmens eine 50 angebracht. Diebstähle von Ortstafeln kommen immer wieder vor, „in den letzten fünf Jahren wurden rund fünf entwendet.“ Betroffen sind aber nicht nur Kreis- oder Staatsstraße sondern auch Ortsstraßen, wie letztes Jahr an der Verbindungsstraße zwischen Hainichen und Eilenburg.

Von Kathrin Kabelitz