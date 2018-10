Bad Düben

Ist ein Angebot, das weit unter den geschätzten Kosten liegt, unseriös oder nicht? Vor dieser Frage stand am Donnerstag der Bad Dübener Stadtrat. Am Ende gab es grünes Licht für die Auftragsvergabe an eine Zwickauer Firma – drei Räte haben allerdings erhebliche Bedenken und sagten deshalb: Nein.

14 Firmen gaben Angebote ab

Konkret geht es um die Angebotssumme zum Abbruch der NVA-Brachen in der Durchwehnaer Straße in Bad Düben. 2,8 Millionen Euro hat die Kurstadt aus dem Landesbrachenprogramm bekommen, um auf einem rund 4,3 Hektar großen Gebiet verfallene Gebäude abreißen zu können. 14 Firmen hatten sich an der Ausschreibung beteiligt – und sorgten mit ihren Summen für eine Spannweite, die einerseits den geschätzten Kostenrahmen ausschöpfte, andererseits weit darunter lag. Drei Firmen erwiesen sich als sehr preiswert, das Zwickauer Unternehmen DERAG mbH mit rund 770 000 Euro als das günstigste. Ein Fakt, der im Rathaus Freude und Skepsis gleichermaßen hervorrief. „Deshalb haben wir die drei günstigsten Bieter eingeladen und uns die Planung zu Ablauf und Personal erläutern sowie Kalkulationen zeigen lassen“, sagte Bauamtsleiter Thomas Brandt. Zum Teil seien Schritte erfolgt, die erst im Zuge von Nachträgen üblich seien. Ein Bieter hätte anhand eines Gebäudes Verfahrensweise, Personal- und Maschineneinsatz erläutert, inklusive Gesundheits- und Unfallschutz. Auch Qualifizierungsnachweise und Referenzen seien vorhanden. Anhaltspunkte, einen Bieter auszuschließen, habe es nicht gegeben.

Stadtrat Flad: Scheint mir nicht solide

Trotz aller Logik und Glaubhaftigkeit bleiben angesichts des Preises Zweifel. „Da muss ich mich fragen, entweder sie haben Sklaven zum Arbeiten oder sie schütten den Schutt in den Wald. Das scheint mir nicht solide“, formulierte Andreas Flad (Die Linke) seine Bedenken sehr deutlich. Harald Paak (CDU) zweifelt ebenso: „Hier sind Nachträge in Größenordnungen zu erwarten. Ich halte das für ein unredliches Angebot.“ Mit einem Dübener Unternehmen habe er als Planer solche Blöcke schon abgerissen, da lagen die Angebote alle in der gleichen Höhe, aber solche Unterschiede habe es nicht gegeben und 770 000 Euro seien kein ehrliches Angebot.

Der Vertrag sollte, so die Empfehlung des Bauausschusses, zumindest so gestaltet sein, dass „wir sicher sind, dass es kein böses Erwachen gibt.“ Von einem Nachtrag geht auch Münster aus, sagt aber: „Selbst, wenn es 1,8 bis 2 Millionen werden, liegen wir noch unter dem Ausschreibungspreis.“ Zudem habe Mike Kühne (CDU) im Ausschuss bereits den Hinweis gegeben, dass sich die Stadt dann an den Bauingenieur halten müsse, der die Ausschreibung vorbereitet hat. Um beispielsweise zu klären, ob die Klassifizierung des Abbruchs ordnungsgemäß erfolgt sei.

Bedenken im Ausschuss

Momentan „können wir dies aber nicht einschätzen.“ Gisbert Helbing (CDU) sieht in den Niedrig-Angeboten auch Luft nach oben: „Gäbe es sie nicht, das beste Angebot läge bei 2 oder 2,5 Millionen Euro und die Ausschreibung wäre nicht sauber, reichten die 2,8 Millionen nicht.“ Dass es auch im Verwaltungsausschuss Bedenken hab, räumte Uwe Kulawinski (FWG) ein. Man habe sich aber auf Vorgaben geeinigt, so darauf, dass bis zum Abschluss der Maßnahme ein Teil des Geldes einbehalten werde.

Von Kathrin Kabelitz