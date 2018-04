Tornau/Halle

Die vom Landkreis Wittenberg angeordnete Beseitigung von drei Nahrungsdämmen und der Schlitzung eines Biber-Wohndammes nahe der Köhlerei Eisenhammer sind nach Auffassung des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle/Saale (AHA) „sehr massive und bestandsbedrohende starke Eingriffe in das Bibereinzugsgebiet“. Andere oder weitere Eingriffe seien nicht akzeptabel, da sie auf die endgültige Zerstörung des Biberbestands hinauslaufen, so Vereinsvorsitzender Andreas Liste in einer Mitteilung.

Der AHA verfolge mit zunehmender Sorge Informationen darüber, dass es im sachsen-anhaltischen Landkreis Wittenberg eine „Biber-Schwemme“ und auch noch „Problembiber“ gibt. Immer wieder müsse dafür der Bau von Dämmen durch Biber in Fließgewässern herhalten. Die Betreiberin der Köhlerei Eisenhammer, Norma Austinat und ihr Teamm kämpfen mit den für den Betrieb verheerenden Folgen der Vernässung des Areals. Sie fordern den Rückbau aller Dämme.

Köhlerei-Chefin Norma Austinat fordert den Rückbau aller Biber-Dämme. Quelle: Steffen Brost

„Skandalös und unverantwortlich“

Die Genehmigung der Beseitigung von 13 von 19 Biberdämmen bezeichnete der AHA indes als „skandalös und unverantwortlich.“ Dass dies der Familie Austinat nicht ausreicht, sei nicht verwunderlich. Offenbar versuche man nun gerichtlich, die vollständige Beseitigung des Biberbestandes zu erwirken. Jedoch gilt es eben nicht nur festzuhalten, dass der Biber eine sehr streng geschützte Art ist, sondern das Gesamtgebiet Bestandteil des 958 Hektar großen Schutzgebietes nach der europäischen Natura 2000-Richtlinie „Buchenwaldgebiet und Hammerbachtal in der Dübener Heide“ ist. Dieses Gebiet durchquert der zirka neun Kilometer lange Hammerbach.

Erklärung an die EU

Auf Grund der weiteren fortgesetzten Bedrohung sowie bereits erfolgten und gegebenenfalls zu erwartenden künftigen Eingriffe in das Schutz- und Bibereinzugsgebiet sowie der Gefahr der unberechtigten Umsiedlung oder gar Tötung des Biberbestandes, so kündigt Andreas Liste an, wird er eine Presseerklärung an die EU-Kommission und die zuständige Staatsanwaltschaft weiterleiten.

Strafrechtliche Relevanz prüfen

Der AHA appelliert damit an die EU-Kommission und die Staatsanwaltschaft, wegen der Zerstörung von drei Nahrungsdämmen und der Schlitzung eines Wohndammes ein Verfahren gegen die BRD beziehungsweise die strafrechtliche Relevanz zu prüfen. Im Rahmen seiner ehrenamtlichen Möglichkeiten sei der AHA weiterhin bereit daran mitzuwirken, dass lösungsorientierte wissenschaftlich-fachlich korrekte Herangehensweisen zum Tragen kommen.

Von LVZ