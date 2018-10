Bad Düben

Zu einer Verfolgungsjagd ist es am Dienstagabend in Bad Düben gekommen. Wie die Polizei berichtete, wollte eine Polizeistreife gegen 20.50 Uhr in der Torgauer Straße einen Opel kontrollieren. Als der Opel-Fahrer jedoch den Funkstreifenwagen bemerkte, versuchte er zu flüchten. Die Verfolgungsfahrt führte dann durch Bad Düben und darüber hinaus. Dabei verlor der Fahrer jedoch die Kontrolle über den Opel – und an einem Straßenschild war die Fahrt beendet. Es kam zu einem Unfall. Der Fahrer sei dann zu Fuß weiter geflüchtet, berichtete die Polizei. Allerdings schaffte er es nicht weit. Die Beamten ergriffen schließlich den jungen Mann.

Ohne gültige Fahrerlaubnis

Bei der Identitätsüberprüfung wurde dann bekannt, dass es sich um einen 24-Jährigen aus Bad Düben handelte. Der junge Mann sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, außerdem sei das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert. Die an dem Auto befindlichen Kennzeichen waren laut Polizei Totalfälschungen. Der 24-Jährige habe zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Und im Fahrzeug entdeckten die Polizeibeamten getrocknete Pflanzenblüten und eine kristalline Substanz – der Fund entpuppte sich als Cannabis und Crystal. Auch eine Feinwaage sowie eine Luftdruckpistole mit einem Zielfernrohr befanden sich in dem Fahrzeug.

Das Auto wurde sichergestellt und der 24-Jährige wurde zu weiteren polizeilichen Maßnahmen mit ins Revier genommen.

