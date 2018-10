Bad Düben

Hobbyradler und Heimatfreund Rainer Gottwald aus Bad Düben ist sauer. Fast jeden Tag ist der Rentner mit seinem Fahrrad in der Region rund um seine Heimatstadt unterwegs. Erst vor wenigen Tagen absolvierte er seinen 5000. Kilometer in diesem Jahr. Und dabei kommt er ganz schön herum und kümmert sich während seiner Touren auch mal um die Sauberkeit der Rastplätze.

Erst Trinkgelage, dann Müll

„Ich habe immer einen Müllbeutel dabei und mache bei Gelegenheit auch mal einen Rastplatz sauber, mähe auch mal Rasen ringsherum. Mittlerweile gibt es ja einige davon an den Wander- und Radwegen unserer Gegend. Leider hinterlassen aber immer wieder Menschen ihren Müll nach ausgiebigen Trink- und Essgelagen. Dann bleiben die Reste einfach zurück und niemand kümmert sich um den Abfall“, schimpft Gottwald.

Leere Chipstüten und Plastikbecher

Dieser Tage war der Bad Dübener wieder unterwegs. Auf dem Torgischen Weg nahe des Waldhofweges bei Bad Düben wurden erst kürzlich neue Sitzgelegenheiten sowie überdachte Rastplätze aufgestellt. „Da war einer so vermüllt, das hat mich richtig sauer gemacht. Da lagen Reste von einem Grill, gebrauchte Holzkohle, leere Chipstüten, Plastikbecher und so weiter. Kann man denn nicht seinen Müll wieder mitnehmen? Es ist eine nagelneue Hütte mit schicken Sitzplätzen aus Holz. Die muss man doch nicht gleich wieder so hinterlassen“, so der Bad Dübener.

Von Steffen Brost