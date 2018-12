Authausen

Es ist eine wunderschöne Tradition, dass die Authausener Märchentanten jedes Jahr in der Adventszeit ein Märchenstück aufführen. In all den 22 Jahren in Folge erlebten die Gäste die eine oder andere bekannte Geschichte sogar schon zwei Mal, doch Dornröschen gab es noch nie.

Zur Galerie Viel Spaß für Zuschauer und Akteure gab es bei Dornröschen in Authausen.

Premiere für 13 Feen und Prinzessin

Nun also Premiere für die 13 Feen und eine Prinzessin, die sich an ihrem Geburtstag an einer Spindel sticht, und mit dem gesamten Hofstaat in einen einhundert Jahre andauernden Schlaf fällt. Es dauerte auch nicht lange und dornige Rosen umwucherten das Schloss und das Anwesen geriet mehr und mehr in Vergessenheit. Doch eines Tages verirrte sich ein Prinz in dieser Gegend, durchbrach den Zauber und küsste das Mädchen wach.

16 Hobby-Schauspielerinnen

Nicht nur, dass das Märchen wunderbar aufgeführt wurde, die 16 Hobbyschauspielerinnen, die übrigens auch die männlichen Rollen spielten, hatten auch keine Mühen gescheut, um mit zauberhaften Kulissen das Bürgerhaus in eine Märchenwelt zu verwandeln. Neben dem Einstudieren der Rollen, den wochenlangen Proben, dem Schneidern und Zusammenstellen der Kostüme wurde eben auch mit fleißigen Helfern an Bühnendekoration und Requisiten gebastelt. Als Dankeschön gab es anerkennenden Applaus von Alt und Jung im voll besetzten Bürgerhaus.

Insbesondere zur Freude der Kinder ließ sich nach der Aufführung auch der Weihnachtsmann blicken und verteilte gemeinsam mit dem Dornröschen und der 13. Fee kleine Geschenke an die Jungen und Mädchen.

Von Heike Nyari