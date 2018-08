Pressel

An die Säge, fertig, los! Selina Richter aus Doberschütz lässt ihre Kettensäge aufheulen. Dann setzt die 18-Jährige bei der Wettkampfdisziplin Kombinationsschnitt die Kettensäge an. Schnell frisst sich die rasant drehende Kette durch die beiden Holzstämme. Späne fliegen. Nach 37,74 Sekunden setzt sie die Säge ab. Kampfrichter Karl Voigt hält die Stoppuhr an. Die Zeit wird notiert und die Holzscheiben nachgemessen. Nur wenige Millimeter Versatz bleiben übrig. Auch alles andere passt. Jetzt werden Zeit und Versatz mit Punkten verrechnet. Die junge Auszubildende ist zufrieden. Sie lernt im dritten Lehrjahr den Beruf Forstwirt im Forstbezirk Taura. „Die Arbeit im Wald hat mich schon in meiner Kindheit begeistert. Mein Opa hat im Forst gearbeitet und mein Papa hat auch mit Holz zu tun. Deswegen habe ich auch diesen Berufsweg eingeschlagen“, sagte Selina Richter.

Die Doberschützerin war eine von insgesamt 32 Teilnehmern bei den regionalen Waldarbeitermeisterschaften der Forstbezirke Taura und Leipzig im Revier Wartha bei Pressel. Revierförster Jan Schmidt ist bereits zum vierten Mal Gastgeber dieses speziellen Wettkampfes der Forstleute. „Das ist eine gemeinsame Meisterschaft der Forstbezirke Taura und Leipzig. Allerdings stehen dabei Zeiten und Punkte nicht so sehr im Vordergrund. Vielmehr wollen wir mit diesem Tag die Sicherheit und Gesundheit unserer Waldarbeiter in den Vordergrund stellen. Auch der Erfahrungsaustausch ist bei solchen Aktivitäten sehr wichtig. Man soll sozusagen auch mal über den Tellerrand hinaus schauen und gucken, wie das andere machen. Dankenswerterweise unterstützt uns bei diesen Waldarbeitermeisterschaften auch die Unfallkasse, weil es in diesem Bereich ja vorrangig um die Sicherheit und Gesundheit unserer Frauen und Männer geht. Schließlich ist der Beruf eine sehr gefährliche Tätigkeit, wo man nicht genug schulen und lernen kann, damit nichts passiert“, so Forstbezirksleiter Jan Glock.

Neben den Informationsstationen zur Sicherheit bei der Waldarbeit gab es auch vier Stationen, wo es um Zeit und Punkte bei den unterschiedlichsten Disziplinen ging. So galt es, auf Zeit eine Zielfällung mit Entasten des Baumes zu absolvieren, die Kette an der Motorsäge auf Zeit zu wechseln, einen Präzisionsschnitt an einem liegenden Baumstamm durchzuführen und einen Kombinationsschnitt an zwei Stämmen mit möglichst geringen Verlust zu absolvieren.

Bei der einsatzbereiten Wettbewerbssäge wird die Schneidgarnitur abgenommen, die Schiene gewendet, die Kette gegen eine andere ausgewechselt, diese aufgelegt, die Kettenspannung geprüft und die Schneidgarnitur so montiert, dass die Säge wieder einsatzbereit ist. Azubi Johann Pitzschel beherrscht das im Schlaf. Auch schnell ist der junge Mann. Hat das schon in 24 Sekunden geschafft. Er lernt im dritten Lehrjahr Forstwirt und nimmt zum zweiten Mal an den Waldarbeitermeisterschaften teil. „Alles was unter einer Minute bleibt, ist recht sportlich. Aber nicht nur Schnelligkeit ist in dieser Disziplin wichtig, auch die präzise Arbeit wird mit Punkten bewertet. Beim Teilnehmer darf nichts zu Boden fallen, die Motorsägenschiene muss gewechselt, die Kette vorschriftsmäßig gespannt und danach alles festgezogen werden“, erklärte Schiedsrichter Falkhard Dau.

Für den jungen Forstwirtazubi geht es los. Auch ein kleiner Stolperer beim Heranlaufen an den Tisch bringt ihn nicht aus dem Konzept. Mit flinken und gekonnten Handbewegungen hat er die Kette ruckzuck gewechselt und nach 36 Sekunden bleibt die Uhr stehen. „Das war eine sehr gute Leistung. Dafür gibt es 64 Punkte“, so Dau.

Dabei gilt es, von zwei Baumstammrollen je eine Scheibe von möglichst gleichmäßiger Dicke, die zwischen 30 und 80 Millimeter liegen soll, mit der Motorsäge abzuschneiden. Dies erfolgt mit einem Schnitt von unten und einem Schnitt von oben. Die Schnitte treffen sich möglichst ohne Versatz in den seitlichen, farbigen Markierungsstreifen. „Die richtigen Könner machen das ohne jeglichen Versatz. Bei den jungen Leuten ist da noch Luft nach oben. Aber schließlich sollen sie es auch lernen, wie es richtig geht. Da reist niemand dem anderen den Kopf ab, wenn etwas mehr stehenbleibt“, erklärt Bewerter Mario Rost.

Ralph Billwitz vom Forstbezik Leipzig und sein Kollege Hermann Stuhr vom Forstbezirk Taura müssen hier ganz genau hinschauen. Denn von zwei auf einer waagerechten Unterlage liegenden, abgedrehten Stammrollen wird je eine Scheibe mit einem Schnitt von oben abgesägt. Die möglichst gleichmäßige Dicke der Scheibe darf 30 Millimeter nicht unter- und 80 Millimeter nicht überschreiten. Jede Scheibe wird im rechten Winkel zur Längsachse der Rolle geschnitten. Der Schnitt darf die Unterlage der Rolle nicht ersichtlich berühren. „Der Boden ist in den meisten Fällen ja der Waldboden. Damit die Kette nicht beschädigt wird, sollen die Teilnehmer lernen, dies möglichst exakt auszuführen. Und das wird bei dieser Disziplin trainiert und bewertet“, sagte Billwitz.

Ein Nadelbaum wird dabei sicher, fachgerecht, zielgerichtet und zügig gefällt. Anschließend erfolgt die Entastung der natürlichen Äste eines Stammes. Sie werden mit der Motorsäge gefahrlos, stammeben und so schnell wie möglich abgesägt. Einer, der das seit Jahren erfolgreich beherrscht, ist der 58-jährige Bernd Reichel vom Forstbezirk Leipzig, Revier Wermsdorf. Auf über 40 Berufsjahre kann der Forstwirt zurückblicken. „Damals war das mein Traumberuf. Heute ist vieles anders geworden. Ich nehme in der Regel jedes Jahr an dieser Meisterschaft teil, um neue Erfahrungen zu sammeln und mit anderen Kollegen Erfahrungen auszutauschen“, so Reichel. Das trifft auch auf seinen Kollegen Oliver Leimbach aus Hohenprießnitz zu. Der Forstarbeiter aus dem Revier Gräfendorf hat gerade in rekordverdächtigen anderthalb Minuten einen Baum fachgerecht gefällt. Jetzt messen die Kampfrichter alles nach.

„Was wir machen ist keine Sportholzfällung. Bei der Meisterschaft geht es um Arbeiten aus der Praxis“, weiß Andreas Schwientek. Einen Stamm exakt zu Fall bringen sowie die anderen Disziplinen, auf die es im Forstalltag ebenso ankommt wie vor den Augen der Wettkampfrichter. Jeder muss genau arbeiten, denn Verstöße gegen Qualitätskriterien und den Arbeitsschutz bedeuten Punktabzug. Diese Meisterschaft ist für erfahrene Forstarbeiter genauso wie für Auszubildende in dieser Branche immer wieder eine Herausforderung.

Aktuell bildet der Staatsbetrieb Sachsenforst 120 Lehrlinge in drei Lehrjahren aus. „Im Forstbezirk Taura sind es aktuell 13 und im Forstbezirk Leipzig 14 Auszubildende. Wir haben jedes Jahr recht viele Bewerbungen in diesem Berufszweig und hoffen, dass das weiter anhält“, sagte Gebhard Baronius, Leiter des Staatsforstbetriebes Taura.

Von Steffen Brost