Bad Düben

Bei bestem Herbstwetter starteten insgesamt knapp 2000 Sportbegeisterte. Unter ihnen auch vier Läufer der Mediclin, teilte das Unternehmen in Bad Düben mit. Zwei der vier hatten im Frühjahr von der Mediclin bereitgestellte Teilnahmeplätze bei „Lauf geht’s!“ gewonnen und das vergangene halbe Jahr über nicht nur fleißig trainiert, sondern entsprechend des ganzheitlichen Trainingskonzepts ihre Ernährung umgestellt. Das Mediclin Waldkrankenhaus Bad Düben stellte dafür kostenfreie Startplätze für seine Mitarbeiter bereit.

Gratulation zur sportlichen Leistung

„Wir freuen uns, dass unsere vier Läufer gesund und glücklich ins Ziel gekommen sind, und gratulieren unseren Teilnehmern aus dem Waldkrankenhaus Bad Düben und unserer orthopädischen Praxis in Torgau ganz herzlich zur tollen sportlichen Leistung“, sagt Kliniksprecher Constantin Sauff. Neben dem ersten Finish auf dieser Distanz konnten auch persönliche Streckenrekorde unterboten werden. „Ein besonderer Dank“, so Sauff weiter, „gilt auch unserem Arzt vor Ort, Benjamin Kujat, der das medizinische Team des Leipziger Halbmarathons direkt an der Start- und Ziellinie unterstützt hat.“

Das Laufen neu entdeckt

Das Mediclin Waldkrankenhaus Bad Düben hat „Lauf geht’s!“ über sechs Monate als sportmedizinischer Partner begleitet. Dabei konnten die Fortschritte der Teilnehmer hautnah miterlebt werden. „Es hat sich genau das erfüllt, was wir uns als Partner der Aktion erhofft haben: Viele haben das Laufen für sich neu oder wieder entdeckt und mit dem ganzheitlichen Programm nicht nur kontinuierlich ihre Leistung gesteigert, sondern vor allem auch aktiv ihre Gesundheit gestärkt“, betont Sauff.

Von LVZ