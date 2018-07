Bad Düben

Wie das Rathaus am Montag mitteilte, sei die Bungalowsiedlung ein Waldgebiet. Daher bestehe „rein rechtlich ein absolutes Betretungs- und Befahrungsverbot“. Dies bedeute aber nicht, so Gabriele Leibnitz vom Ordnungsamt, dass die Datschenbesitzer nicht mehr auf ihre Wochenendgrundstücke dürften. Sie sollten diese allerdings eingeschränkt nutzen.

Außerdem warnt die Verwaltung, dass das Parken auf den Waldwegen verboten sei. „Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr nicht mehr durch“, so Leibnitz. Fahrzeuge sollten auf befestigten Flächen abgestellt werden. Des Weiteren sind das Grillen, Rauchen, Feuerschalen und Lagerfeuer verboten.

In der Walsiedlung an der Bundesstraße 2 am Ortsausgang von Wellaune Richtung Leipzig gibt es etwa 300 Bungalow-Besitzer.

Von Nico Fliegner