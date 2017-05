Seit zehn Jahren gibt es das Vier-Sterne-Hotel am Heide Spa in Bad Düben – das einzige dieser Kategorie in der Region. Dabei war der Bau anfangs umstritten. Der Beherbergungsbranche in der Kleinstadt ging es nicht besonders gut. Heute gilt das Hotel mit seiner aktuell 85-prozentigen Auslastung als Erfolgsgeschichte.