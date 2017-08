Wechsel an der Spitze der Heide Service eG Laußig

Laußig. Demnächst gibt es bei der Heide Service eG einen Vorstandswechsel. Neben Carsten Liedtke wird dann Susanne Schönichen als zweites Vorstandsmitglied die Geschicke der Dienstleistungsgenossenschaft lenken. In dieser sind derzeit 19 Kleinstunternehmer und Privatpersonen zusammen geschlossen. Außerdem hat die Genossenschaft mit der Heide-Service-Projekt eine gemeinnützige Tochter. Über diese werden derzeit nicht nur die Tafelgärten in Pristäblich und Laußig betreut. Sie koordiniert auch die Arbeit der derzeit neun Alltagsbegleiter und acht Seniorenbetreuer, die in der Gemeinde Laußig ehrenamtlich tätig sind. Zudem betreibt sie die zwei Kontakt-Anlaufstellen für Senioren in Laußig und Authausen.

Jetzt sind gleich zwei Gründungsmitglieder im Vorstand

Der 51-jährige Carsten Liedtke, gelernter Elektroniker, ist Gründungsmitglied der Ende 2006 gegründeten Genossenschaft: „Ich freue mich, dass mich Susanne Schönichen nun als vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied unterstützen wird.“ Das erleichtere die künftige Arbeit. Der Wechsel im zweiköpfigen Vorstand war notwendig geworden, da Beate Brauer als bisher zweites vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied aus persönlichen Gründen von dem Amt zurücktritt. Die Generalversammlung hat den Wechsel, der demnächst vollzogen wird, bereits bestätigt.

Demnächst steht Umzug an

Die 45-jährige Susanne Schönichen, ebenfalls Gründungsmitglied, hat in ihrer Heimatgemeinde Laußig ihren Facharbeiter mit Abitur absolviert und sich später betriebswirtschaftlich fortgebildet. Vor ihrer 2011 bei der Genossenschaft beginnenden Tätigkeit war sie unter anderem beim Heide TV und als selbstständige Webdesignerin tätigt. Doch nicht nur in Sachen Vorstand gibt es bei der Heide Service eG Änderungen. Demnächst wird auch der Umzug der derzeit noch offiziell in Doberschütz ansässigen Genossenschaft nach Laußig erfolgen.

Von Ilka Fischer