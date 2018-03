Weihnachten im Waldkrankenhaus - Ein Abend auf der Station

Bad Düben. Sie und andere hielten die Stellung im Waldkrankenhaus beziehungsweise Reha-Zentrum. Die LVZ besuchte die Station.

„Gegen 17 Uhr teilen wir das Abendessen aus“, erklärte Röthel, deren Spätschicht um 13.45 Uhr begann. Mit Dienst in der Weihnachtszeit hat die Schwester, die seit 1978 im Waldkrankenhaus arbeitet, schon lange Erfahrung. „Jetzt, wo die Kinder groß sind, stört es mich nicht mehr“, sagte sie, doch früher sei es manchmal schwer gewesen, sich Weihnachten von den Kleinen zu trennen. Ihre Kollegin Rauch ist seit 1999 im Haus tätig. „Wenn ich ehrlich bin, ich wäre jetzt lieber zu Hause“, sagte sie. Doch im selben Atemzug fügte sie hinzu, dass man in diesem Job weiß, dass man an Feiertagen arbeiten muss. Es sei auch ein gutes Gefühl, den Patienten zur Seite zu stehen und ihnen etwas Geborgenheit zu geben.

Heike Nyari