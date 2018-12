Bad Düben

Ein weihnachtlicher erster Advent liegt hinter der Kurstadt. Bad Düben hatte zum großen Weihnachtszauber eingeladen. Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt öffnete, der Verein Museumsdorf lud an der historischen Obermühle zum traditionellen Adventsglühen ein. Mädchen und Jungen aus dem evangelischen Schulzentrum eröffneten am Nachmittag mit Bürgermeisterin Astrid Münster das Fest. 14 Hütten und 14 Stände zwischen Paradeplatz über Markt bis zum Hotel National boten weihnachtliche Leckereien, Handwerkliches und allerlei zum Fest an.

Die Gesangsgruppe Anima sowie die Kurrende und der Posaunenchor unterhielten die zahlreichen Besucher. „Wir sind sehr zufrieden. Es gibt für alle Altersgruppen etwas zu erleben. Und leckeren Glühwein sowieso“, sagte Marktchefin Barbara Paul. Ein paar hundert Meter weiter fand rund um die Obermühle das traditionelle Adventsglühen des Vereins Museumsdorf Dübener Heide statt. Abiturenten des Gymnasiums Gräfenhainichen boten Selbstgebasteltes und Gebackenes an, um ihren Abiball zu finanzieren, bei Elvira Knabe und Gudrun Stelter gab es selbstgemachte Seifen und Konfitüre und bei Ingo Prophet und Lutz Mehrer in der Almhütte hochprozentige Sachen zum Aufwärmen.

Klaus Morgenstern musste den großen Ofen gleich zwei Mal anfeuern, denn sehr viele Besucher ließen sich das leckere Holzofenbrot schmecken. „Wir kommen jedes Jahr extra aus Leipzig her. Uns gefällt dieser ganz besondere Markt mit dem Ambiente der Mühle“, sagte Jochen Werner. Auch Niedermühlenbäcker Heiko Paetsch öffnete seinen Hof und schnitt einen vier Meter langen und 25 Kilo schweren Riesenstollen an. Den Erlös verdoppelte der Bäcker und überreichte 400 Euro ans Kinder- und Jugendheim der Caritas in Bad Düben, das damit seinen jungen Bewohner Ausflüge und andere Freizeitaktivitäten ermöglicht.

Zur Galerie Beim Bad Dübener Weihnachtszauber wurde am ersten Adventswochenende nicht nur am Markt, sondern auch am Paradeplatz sowie in der Ober- und Niedermühle die Weihnachtszeit eingeläutet.

„Top, die Wette gilt“, hieß es kurz nach 19 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus. Zwei Tage zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk ( MDR) der Stadt im Rahmen der MDR-Weihnachtstour eine Aufgabe gestellt. So sollten während einer Liveübertragung zwischen 19 und 19.30 Uhr mindestens 60 Bad Dübener in Wanderkluft, in Anlehnung an den Weltumwandler Gustav Kögel, auf die Bühne kommen. Und Bad Düben lieferte ab. „Na klar, da muss man doch mitmachen. Ehrensache“, sagte Diana Apitzsch die mit Wanderschuhen, Stock und Hut kam. Moderatorin Ines Klein zählte die Besucher und verkündete schließlich 82 Wanderer. Wette gewonnen. Jetzt dürfen 50 verdienstvolle Ehrenamtler aus den Vereinen zum Adventskonzert des Kreuzchores nach Dresden fahren.

Von Steffen Brost