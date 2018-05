Wellaune

In der Nacht zum Donnerstag wurden die Feuerwehren aus Bad Düben, Tiefensee und Schnaditz wegen einer brennenden Forstmaschine an der B 183 in Wellaune alarmiert.. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Ein Trupp aus Tiefensee begann die Brandbekämpfung mittels Schnellangriffseinrichtung, der Angriffstrupp des LF ging unter Atemschutz mit einem Schaumrohr zur Brandbekämpfung vor. Abschließend übergaben die Kameraden die Einsatzstelle an die Polizei.

Von lvz