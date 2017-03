Bad Düben. „Ein Diamant ist unvergänglich“ – diese Werbung aus den 90er Jahren hat Karl Jenkins weltberühmt gemacht. Der 73-jährige Komponist aus Wales schuf für den Diamanten-Spot die Streichersuite „Palladio“: ein Stück mit Ohrwurm-Garantie.

Die Dübener Kurrende verschenkt am Sonnabend (19 Uhr, katholische Kirche) zwar keine Diamanten. Aber einen Schatz haben sie für ihr treues Publikum dennoch gehoben. Der Chor hat das monumentale Werk „Stabat Mater“ entdeckt, das Jenkins 2008 in Liverpool zur Welturaufführung brachte. Die zwölf Sätze beruhen auf dem Gedicht „Stabat Mater dolorosa“ (etwa: Christi Mutter stand mit Schmerzen) aus dem 13. Jahrhundert, das von der Leidensgeschichte Marias zur Zeit der Kreuzigung Jesu erzählt. Jenkins machte daraus ein grandioses zeitgenössisches Chorwerk. Die Komposition bewegt sich zwischen klassischen Klängen und ethnischen Gesängen aus aller Welt. Dem Waliser gelang ein tonales Wunderwerk mit großartigen Spannungsbögen zwischen aufwühlendem Schmerz und tröstlicher Hoffnung.

Da aber „Stabat Mater“ dafür auch eine riesige Orchesterbesatzung verlangt, beschränken sich Kurrende und Kammerorchester musica juventa aus Halle zunächst auf zwei Sätze aus dem Stück, den Eingangschor „Cantus lacrimosus“ und den 7. Satz „And the Mother did weep“ (Und die Mutter weinte). Da dies allein jedoch kein Konzert füllt, hat die Kurrende im zweiten Teil Mozarts Requiem in D-Moll ebenfalls neu ins Programm genommen.

„Beides sind anspruchsvolle Werke, die dem Chor einiges abverlangen“, sagt Kantorin Elisabeth Neumann. Die Kurrende hat dafür extra einen ganzen Probetag am letzen Sonnabend zusätzlich bestritten. Dies habe der Sicherheit im Werk aber auch der Chorgemeinschaft sehr gut getan, so Neumann. Auf dass der Diamant glänze.

Von Olaf Majer