Bad Düben

Im Vorbericht zum Doppelhaushalt Bad Düben ist es verhalten formuliert: Ist der neue Hort fertig, kann die inhaltliche Neuausrichtung der Kindertagesstätten Spatzenhaus und Märchenland starten. Auf bedachte Formulierungen legen die Beteiligten viel Wert. Gerüchte, die für Unruhe gesorgt haben, gab es viele. „Es wird nicht eine Einrichtung geschlossen, sondern ein Gebäude“, macht Marko Schreiber, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen deutlich, als sich Stadt, Awo, Kita- und Elternvertreter auf Einladung der Stadt im Ratssaal trafen.

Die Kita Spatzenhaus in Bad Düben Quelle: Steffen Brost

Was bisher geschah

Zur Vorgeschichte: Im Zuge des Stadtentwicklungskonzeptes wurden 2009 bauliche Untersuchungen von Spatzenhaus und Märchenland angestrengt – mit dem Ergebnis, am Spatzenhaus festzuhalten, am Märchenland aufgrund Bausubstanz und zunehmender Probleme bei der Erteilung der Betriebserlaubnis, nicht. „Klar war, eine Kita-Einrichtung müssen wir neu bauen“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Bis 2014 entwickelte sich die Diskussion aber dahingehend, einen Hort statt eine Kita neu zu errichten, beide bestehenden Horte als einen weiterzuführen. Der neue Hort ist im Bau, wird aber, so informierte Astrid Münster, frühestens im Herbst 2020 fertig. Zuletzt stockten die Arbeiten, weil wichtige Fragen in puncto Wärmeschutz geklärt werden mussten.

Das Vorhaben der Kommune und der Träger der Einrichtungen

Das Vorhaben von Stadt und Träger: Zwei Einrichtungen, in einem Gebäude auf einem Gelände – das ist das Ergebnis von Gesprächen. Rein von den Quadratmeterzahlen ginge es, so Münster. Baukosten: rund 800 000 Euro. „Unser Wunsch ist, dass beide Einrichtungen mit zwei pädagogischen Ansätzen bestehen bleiben und die Eltern so die Chance haben, zu wählen.“ Sportliche Betätigung und Bewegung im Märchenland, gesund groß werden – gesunde Ernährung und Bewegung im Spatzenhaus – so stellten die Leiterinnen Susanne Kleinstück und Simone Walter ihre Einrichtungen vor.

Was die Eltern sagen

Die Meinung der Eltern. Dass sie einbezogen werden, finden die Elternvertreter gut. „Die Eltern machen sich aber viele Gedanken“, sagte Susann Würdig. Sie hätten viele Bedenken hinsichtlich einer riesigen Kindereinrichtung. Was passiert mit dem Außengelände, wie sind Verantwortlichkeiten geregelt, sollen die Arbeiten bei laufendem Betrieb realisiert werden – das ist nur einiges. Die Eltern haben Wünsche formuliert: Die Übergangsphase sollte jetzt beginnen, gegenseitige Hospitationen, Einhaltung des Bildungsplanes, eine Kita – ein Name, Zusammenarbeit von Leitung und Erziehern schon jetzt.

Was für Alternativen gibt es?

Gibt es eine andere Lösung? Ein Objekt, in das perspektivisch das Märchenland ziehen könnte, wäre eine Überlegung. Ob das in dieser Runde angesprochene Gebäude der Evangelischen Grundschule nach einem eventuellen Umzug ins Schulzentrum Durchwehnaer Straße überhaupt eine Option wäre, ist völlig unklar. Mit dem Trägerverein soll es zeitnah Gespräche zu den langfristigen Planungen geben.

Wie geht es weiter?

Im Mai soll es Vor-Ort-Begehungen in beiden Einrichtungen geben. Ansinnen ist, die Umsetzung der Konzepte anzuschauen, dann weiter zu beraten. Ziel ist, einem Architektenbüro einen ganz konkreten Auftrag zur Umgestaltung vorzulegen. Die von den Eltern angesprochenen Spannungen würde er als solche so nicht benennen, sagte Marko Schreiber, räumte aber ein, dass es gerade auf Seiten der Belegschaft Unsicherheit wegen der Gerüchte gegeben hätte. „Wir wollen uns gemeinsam dieser Aufgabe stellen und gemeinsam Wege finden.“ Avisiert ist auch eine neutrale, pädagogische Begleitung.

Von Kathrin Kabelitz