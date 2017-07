Bad Düben. Werbung für den Sächsischen Wandertag, der vom 8. bis 10. September in Bad Düben stattfindet, machen jetzt Wanderer aus dem Freistaat Sachsen beim Deutschen Wandertag vom 26. bis 31. Juli in Eisenach. Im letzten Jahr fand der Deutsche Wandertag in Sebnitz statt. „Der Tradition folgend wird der Wimpelbaum, den jeder Gastgeber von seinem Vorgänger erhält, wandernd zum nächsten Austragungsort durch eine Wimpelgruppe getragen und übergeben“, teilte Maik Bresan vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum (SLK) in Miltitz mit. Das SLK ist Kooperationspartner im Rahmen des Sächsischen Wandertags.

530 Kilometer unterwegs

Der Wimpelbaum sei mit verschiedenen Wimpeln dekoriert, die an die letzten Deutschen Wandertage und die damit verbundenen Begegnungen und Erlebnisse der Teilnehmer erinnern, so Bresan. Insgesamt wird die Wimpelgruppe in 24 Etappen etwa 530 Kilometer zurücklegen und am 27. Juli offiziell auf dem Marktplatz in Eisenach empfangen. Die Wimpelgruppe wird angeführt von Andreas Eggert, Vorstandsmitglied des Wanderverbandes Sächsische Schweiz.

Werbung für Wandertag in Bad Düben

Ein wichtiges Anliegen der Gruppe ist es, auf den 8. Sächsischen Wandertag im September in Bad Düben aufmerksam zu machen. Am 9. September stehen geführte und ungeführte Wanderungen auf dem Programm in der nordsächsischen Kurstadt. Unter dem Motto „Entdecke Deine Natur“ können Wanderfreunde die Dübener Heide mit ihrer frühherbstlichen Flora entdecken. Die zu dieser Jahreszeit blühende Heide ist dabei ein besonderer Höhepunkt. Auch rund um das Naturparkhaus in Bad Düben gibt es am Samstag Einiges zu erleben.

Vielfältiges Programm

Ein Regionalmarkt mit dem „Besten aus der Dübener Heide“ bietet ein buntes Angebot, angefangen von Schauvorführungen bis zur Verkostung von Produkten aus der Region. Wer selbst nicht wandern oder nach der Wandertour noch etwas erleben möchte, sollte ab Samstagnachmittag das Programm zu 25 Jahre Naturpark Dübener Heide nicht verpassen. Der Sächssiche Wandertag in Bad Dübe eignet sich besonders für Familien, da es viele entsprechende Angebote gibt. Geplant sind auch ein Treffen von Fans des legendären Kult-Anhängers „Dübener Ei“, Falknervorführungen und Konzerte.Wandertouren können im Internet unter www.saechsischer-wandertag.de eingesehen und gebucht werden.

Von LVZ