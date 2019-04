Nordsachsen

Nordsachsen ist ein Stück unsicherer geworden: Die Zahl der registrierten Straftaten ist im Landkreis im vergangenen Jahr gestiegen. Das geht aus der nun veröffentlichten Kriminalitätsstatistik für die Region Leipzig hervor. Demnach erhöhte sich die Zahl der registrierten Fälle um 4,1 Prozent auf insgesamt 12 529. Im Jahr zuvor waren es 12 031. Nordsachsen ist damit übrigens eine Ausnahme in der Gesamtstatistik der Polizeidirektion Leipzig. In den anderen Regionen sank nämlich die Zahl der Straftaten – in der Stadt Leipzig sogar um 9,2 Prozent. Dennoch bleibt das Risiko, in der Großstadt Opfer einer Straftat zu werden höher als im ländlichen Nordsachsen. Während in Nordsachsen mit seinen 198 000 Einwohnern besagte 12 529 Straftaten registriert wurden, waren es in Leipzig mit 580 000 Einwohnern insgesamt 72 045. Im Landkreis Leipzig ging die Fallzahl übrigens um 2,2 Prozent auf nun 14 180 zurück.

Hier einige ausgewählte Aspekte der Kriminalitätsstatistik:

Die Täter

Mehr als jede zweite registrierte Straftat in Nordsachsen wurde aufgeklärt. Konkret betrug die Aufklärungsquote 59,1 Prozent. Das heißt, in 7401 Fällen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Insgesamt zählte die Polizei 5105 Tatverdächtige. Im Jahr 2017 lag die Aufklärungsquote noch bei 56,8 Prozent.

Wie ebenfalls aus der Statistik hervorgeht, waren 1004 der 5105 Tatverdächtigen nichtdeutscher Nationalität. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass viele wegen ausländerrechtlicher Delikte in die Statistik gerieten – in der gesamten Region Leipzig (die Kreise Nordsachsen und Leipzig sowie die Stadt Leipzig) waren dies immerhin 2991 von insgesamt 8802 nichtdeutschen Tatverdächtigen.

Unter den Tatverdächtigen waren übrigens auch 251 Kinder unter 14 Jahren und 403 Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre).

Die Opfer

Bemerkenswert ist, dass unter den Personen, die direkt Opfer einer Straftat wurden, laut der Polizeistatistik auch 35 Kinder unter sechs Jahren, 216 Kinder im Alter zwischen sechs und unter 14 Jahren sowie 225 Jugendliche im Alter von 14 bis unter 18 Jahren waren. 165 Opfer waren über 60 Jahre alt.

Mord und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Zwei Morde registrierte die Polizei im Jahr 2018 in Nordsachsen, das war einer mehr als im Vorjahr. Deutlich gestiegen ist die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – von 114 auf nun 182.

Diebstahlsdelikte

Die Zahl der Diebstahlsdelikte ist im vergangenen Jahr in Nordsachsen leicht zurückgegangen – von 4923 im Jahr 2017 auf nun 4805. Vor allem in einem Teilbereich entwickelten sich die Zahlen jedoch recht arg zum Schlechten. So gab es 950 Fälle von Fahrraddiebstahl, ganze 262 mehr als noch im Jahr zuvor. Auch auf Baustellen (132 Fälle) schlugen die Täter im vergangenen Jahr häufiger zu als im Vorjahr. Gesunken ist dagegen die Zahl der registrierten Ladendiebstähle (von 602 auf 415), der Einbrüche in Keller, Waschküchen oder auf Böden (von 426 auf 400) sowie die Zahl der Diebstähle aus Wohnungen (von 345 auf 287) beziehungsweise aus Büros, Werkstätten oder Lagern (von 357 auf 314).

Auch Autofahrer können zumindest etwas ruhiger schlafen: Die Zahl der Kfz-Diebstähle sank von 110 auf 92, die Zahl der Diebstähle aus oder an Kraftfahrzeugen von 625 auf 565. Die Schadensummen lagen hier 2018 bei 1,4 Millionen beziehungsweise 0,8 Millionen Euro.

Übrigens: Bei Fahrraddiebstählen steht die ganze Region Leipzig nicht gut da: Bei sachsenweit 18 988 Fahrraddiebstählen wurde mehr als jede zweite Tat im Freistaat im Dienstbezirk der Polizeidirektion Leipzig registriert.

Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit

Auf diese Obergruppe entfiel in etwa jedes siebente Delikt. Hier die wichtigsten: Raub und räuberische Erpressung 62 Fälle, gefährliche beziehungsweise schwere Körperverletzung 299 Fälle, vorsätzliche einfache Körperverletzung 852 Fälle, Nötigung 211 Fälle, Bedrohung 265 Fälle und Nachstellung ( Stalking) 76 Fälle. Ein Anstieg wurde dabei unter anderem im Bereich Stalking festgestellt, aber auch bei gefährlichen und schweren Körperverletzungen sowie bei Raubdelikten.

Rauschgiftdelikte

Mit 538 Fällen waren im Jahr 2018 insgesamt 186 Fälle mehr als im Vorjahreszeitraum festzustellen. Die Zunahme entfiel maßgeblich auf die Betäubungsmittel Cannabis und Zubereitungen (273) sowie auf Methamphetamin (178). Wie die Polizei erklärte, verdeutlichen insgesamt zehn Rauschgifttote im Bereich der Polizeidirektion Leipzig sowie die anhaltend hohen Sicherstellungsmengen den Handlungsbedarf in diesem Bereich. 2017 gab es dagegen „nur“ fünf Rauschgifttote.

Graffitis und Sachbeschädigung

Schwerpunkt bei den Sachbeschädigungen bleiben Graffitis: Bei über 20 Prozent liegt der Anteil dieser Delikte an den Sachbeschädigungsfällen insgesamt. 286 Graffiti-Straftaten – immerhin weniger als noch im Jahr zuvor – registrierte die Polizei im Landkreis Nordsachsen. Ermittelt wurden 36 Tatverdächtige, das waren mehr als noch ein Jahr zuvor.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr im Landkreis 1374 registrierte Fälle von Sachbeschädigung.

