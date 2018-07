Bad Düben/Authausen

Im Rahmen des Musikfestes Dübener Heide finden in diesem Sommer auch Konzerte in Bad Düben und in Authausen statt. Los geht es am Freitag, dem 20. Juli. Ab 15 Uhr musizieren in der Bad Dübener Stadtkirche Organisten der Dübener Heide an der Königin der Instrumente. Jacqueline Bräuer, Katrin Hille, Norbert Britze, Otto-Bernhard Glüer, Ekkehard Baum, Dietmar Adam und Andreas Pohl werden auch mit Gesang und weiteren Instrumenten das Konzert bereiten. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Chöre-Konzert in Authausen

Am Sonnabend, dem 28. Juli, lädt der Männergesangsverein Concordia Authausen zum Chorkonzert „Das deutsche Lid“ auf die Naturbühne Steinerkeite in Authausen ein. Der Nachmittag gehört den Chören aus Löbnitz, Roßlau, Laußig, Mörtitz, Bad Düben und Leipzig, denen sich die Authausener Kantorei anschließt. Höhepunkt ist das Finale, wenn sich alle Sänger und Sängerinnen beim Singen vereinigen. Auf das Fest wird bereits ab 13 Uhr von der Blaskapelle Authausen eingestimmt. Das eigentliche Chortreffen beginnt um 14 Uhr.

Mit „Fermate – Innehalten zum Monatsende“ gibt es am Dienstag, dem 31. Juli, ein weiteres Konzert für Orgel und Trompete in der Stadtkirche Bad Düben. Es musizieren Norbert Britze und Michael Geipel. Beide Virtuosen widmen sich Kompositionen vom Barock über die Romantik bis zur Moderne. Es wird kein Eintritt verlangt, aber um eine Spende gebeten.

Matthias Eisenberg zu Gast

Insgesamt gibt es bei dem Musikfest, das unter der Schirmherrschaft von Matthias Eisenberg steht, zehn Konzerte in der Dübener Heide. Der berühmte Organist bringt am Sonntag, dem 22. Juli, in der Kemberger Stadtkirche Werke von Johann Sebastian Bach und Max Reger sowie Kompositionen des 19. und 20. Jahrhunderts zu Gehör. Besonders beeindruckend und von Kennern geschätzt ist Eisenbergs Interpretation der Regerschen Orgelwerke. Der Eintritt für dieses um 17 Uhr beginnende Konzert beträgt acht Euro.

www.duebenerheidetourist.de

Von Ilka Fischer