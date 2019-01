Altkanzler Kohl, der Erfinder der blühenden Landschaften auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, hätte seine helle Freude an der Laußiger CDU-Ortsgruppe gehabt. Die verteidigt auf Teufel komm raus ihre blühende Landschaft in Form einer Grünfläche mit Einheitseiche drauf, dass einem regelrecht schwindelig wird. Richtig so! Schließlich hat es mit den blühenden Landschaften im Osten nicht überall geklappt, und am wenigsten in dem einstigen Industriedorf mit seinem Betonwerk, wovon ein Bruchteil geblieben ist. Richtig so! Ist doch die gemeindeeigene Wohnstätten GmbH immer noch bis unters Dach in Millionenhöhe verschuldet mit einem Sanierungsstau als Folge. Richtig so! Muss die Kommune als wohl eine der letzten in ganz Sachsen noch das marode Kanalsystem in Laußig sanieren, weil das 30 Jahre lang versäumt wurde. Richtig so! Auch die Grundschule ist abhanden gekommen, weil keiner mehr in Laußig leben wollte und Nachwuchs produzierte. Aber wenigstens die Einheitseiche kam 1990 dazu und ist geblieben. Wenn die kommunale Fläche mit dem Baum darauf jetzt Privateigentum wird, muss der deshalb ohne wenn und aber umgesetzt werden, damit jeder Laußiger sich jederzeit an die Deutsche Einheit frei zugänglich erinnern kann. Koste es, was es wolle. Laußig braucht so eine blühende Landschaft! Nico Fliegner