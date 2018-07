Bad Düben

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 2 im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle. Wie die Polizei berichtete, waren zwei Mazdas gegen 16.20 Uhr in Richtung Tornau unterwegs. Ein 74-jähriger Fahrer habe dann beabsichtigt, nach links in die Wittenberger Straße abzubiegen. Der dahinter fahrende 24-Jährige habe allerdings genau zu diesem Zeitpunkt gerade den abbiegenden Pkw überholt.

Im Einmündungsbereich kam es daher zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 17.000 Euro.

Von ks