Älteres Ehepaar bei Unfall nahe Pressel lebensbedrohlich verletzt

Pressel. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Samstagvormittag nahe Bad Düben gekommen. Ein älteres Ehepaar war mit seinem Kleinwagen VW Polo auf der B 183 von Görschlitz in Richtung Pressel unterwegs. Auf einer langen Geraden in einem Waldstück geriet der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnhälfte und stieß dort frontal gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralles war so stark, dass sich beide Fahrzeuginsassen lebensbedrohliche Verletzungen zuzogen.

Auf der B 183 nahe Pressel hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Zur Bildergalerie

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pressel halfen bei der Bergung der Verletzten. Beide wurden mit zwei Rettungshubschraubern in eine Klinik geflogen. Die Bundesstraße war für die Dauer der Aufräumarbeiten für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Am Kleinwagen entstand Totalschaden.

Von bro