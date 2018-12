Bad Düben

Nachts in der Turnhalle – da kann so einiges passieren. Der Strom fällt aus, die Glühwürmchen tanzen, die Heinzelmännchen räumen auf, kecke Mäuschen machen Party, ein Ufo landet. Ja, auch die Einbrecher kommen. Die Turnhalle, das ist an diesem Tag der große Saal des Bad Dübener Heide Spa und der ist zweimal komplett ausverkauft. Zum 16. Mal stellte der Verein Blau-Gelb Bad Düben eine Weihnachtsshow auf die Beine. Über 150 kleine und große Mitglieder machten bei der rund 120-minütigen Show mit. Eingebettet in Choreografien mit Licht, Pyrotechnik und Musik tanzten die Akteure auf der Bühne und zeigten an den Geräten, was sie drauf haben. Von der Landesliga-Mannschaft bis zu den Vorschülern war am Boden, Barren, Reck, Trampolin und Schwebebalken alles vertreten.

Im Oktober starten die ersten Proben

Dass das Programm „Nachts in der Turnhalle“ heißt, stand schon im Dezember 2017 fest. Vereins-Chef Steffen Brost gibt den groben Rahmen vor, „in der Gruppe aber nimmt das große Ganze erst so richtig Gestalt an. Jeder trägt irgendwas bei, so entwickelt sich das.“ Bereits im Oktober beginnen die Kleinsten unter Diana Apitzsch und ihren Mitstreitern mit den ersten Proben. Erst nach der Wettkampf-Saison können die Landesliga-Turner unter Sarah Engel ihren Part einstudieren, sie hatten für ihre eindrucksvoll gestaltete Geisterparty nur rund 4 Wochen Zeit. Und auch wenn mit Turnen plus Tanz das Grundgerüst der Show grundlegend festgezurrt ist – die Macher versuchen, den einen oder anderen Überraschungscoup zu landen. Diesmal in Form eines Ufos, das auf die Bühne schwebte, der Auftritt von Thoralf Handke, der mit seiner Violine und der Melodie zu „Über sieben Brücken musst Du gehen“ Vize-Sachsenmeisterin Anna Mannke bei ihrer Bodenübung begleitete oder die Turnerinnen der AK 8/9, die als Glühwürmchen Christina Stürmers „Millionen Lichter“ in Szene setzten. Noch am Vortag hatte Handke seinen 60. Geburtstag gefeiert. Klare Sache, dass er trotzdem mitmacht. Eine feste Größe sind auch die von Heike Lingner trainierten Jungs in dem von Mädchen und Frauen dominierten Verein, 15 sechs- bis Fünfzehnjährige warben mit ihren Auftritten um Nachwuchs.

Zur Galerie Zum 16 Mal führte der TV Blau-Gelb Bad Düben seine Weihnachtsshow auf.

Aufwand ist enorm

Vereins-Chef Steffen Brost weiß, all das ist nur mit viel Aufwand und enormem Fleiß zu schaffen. Den roten Faden fürs Programm finden ist das eine, die Moderationen für Lisa Heinicke (24) und Kim Stein (20), die souverän durch beide Veranstaltungen führten, schreiben, Bühnenbilder bauen und malen, Kostüme nähen, den Heide-Spa-Saal zum Turnsaal mit Stufenbarren, Reck, Ringen und Boden umfunktionieren – all das frisst viel Zeit, Geld und einige Nerven. Irgendwie klappt es doch immer, und der große Applaus ist allen gewiss. „Ohne die Mütter und Väter, Omas und Opas und all die Helfer aber würde es nicht gehen“, so Brost.

Erfolgreiches Sportjahr endet

Mit der Show endet ein erfolgreiches Jahr für die Turner aus der Kurstadt. Bei 21 Wettkämpfen waren sie dabei, holten 34-mal Gold, 40-mal Silber und 48-mal Bronze. 2019 werden sie wieder um Medaillen kämpfen. Und sicher ist jetzt schon: Auch im nächsten wird es wieder eine Weihnachtsshow geben. Motto diesmal: Eine Seefahrt, die ist lustig.

Von Kathrin Kabelitz