Zwölf Verletzte bei Wohnhausbrand in Bad Düben

Bad Düben. Bei einem Wohnhausbrand in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) sind in der Nacht zu Samstag zwölf Menschen verletzt worden. Mehrere Teile des Hauses im Wohngebiet Brunnenstraße standen gegen 3.10 Uhr in Flammen, wie die Polizei in Leipzig am Morgen mitteilte. Zehn Erwachsene und zwei Kinder seien medizinisch behandelt worden. Das Haus musste evakuiert werden.

Kurz vor halb vier alarmierten die Sirenen die Rettungskräfte. In einer Parterrewohnung hatte sich aus bislang ungeklärter Ursache ein ausgedehnter Brand entwickelt. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Wohnung lichterloh. Weitere alarmierte Einsatzkräfte hatte inzwischen die Mieter der Wohnung aus den brennenden und qualmenden Räumen evakuiert und sie den Rettungskräften übergeben. Insgesamt mussten 20 Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

Fünf Verletzte in Klinik

Fünf Verletzte seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Kay Kunath. "Bei allen besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung." Die Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen der Wohnung nicht verhindern. Bei der Rettungsaktion wurden auch sämtliche andere neun Wohnungen des Fünfgeschossers vorübergehend evakuiert.

"Wie es bei solch einen Anfall von mehreren Verletzten notwendig ist, wurde in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes ein Sammelplatz für Betroffene sowie Einsatzkräfte eingerichtet. Parallel zum Geschehen wurde auch der Katastrophenschutz des Landkreises alarmiert, der die Versorgung der Einsatzkräfte sicherstellte. Das hat alles vorzüglich geklappt", lobte Kunath den Rettungsverlauf. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnten noch keine Auskünfte gegeben werden. Die vom Brand betroffenen Mieter sollen vorerst in Ersatzwohnungen untergebracht werden.

Steffen Brost / nöß