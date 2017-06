Bad Düben. Warum ans Meer reisen, wenn der Strand doch ist so nah? Genau genommen vor dem Bad Dübener Rathaus. Denn ab morgen kann, wer will, sich im feinen Sand aalen, im Liegestuhl oder Strandkorb räkeln und einen Cocktail genießen. Um 18 Uhr wird der Strand offiziell eröffnet. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) hatte die Idee schon vor einigen Wochen ins Spiel gebracht. Als diese dann konkret wurde, erntete sie bei den Bad Dübenern überwiegend positive Resonanz. Auch bei einer LVZ-Umfrage, bei der 67 Prozent der Leser das Vorhaben klasse fanden. Demnach wird zunächst der Sand auf dem Marktplatz aufgeschüttet, bleibt dort vier Wochen liegen, danach wird er zum Paradeplatz transportiert.

Vernunft ist gefragt

Trotz aller Vorfreude: Astrid Münster (FWG) weiß sehr wohl, dass das Ganze auch ein Experiment ist, bei dem die Stadt auf die Vernunft der Dübener setzen muss. Der Sand, der übrigens aus der Laußiger Kiesgrube angeliefert wird, sollte frei bleiben von Unrat wie Hunde-Hinterlassenschaften, zerborstenem Glas oder anderem Müll. Eine Holzhütte wird aufgestellt, 30 Liegestühle dazu. Letztere werden jeden Abend weggeräumt. Zu einem Strand gehören auch Strandkörbe. Drei wird es geben, die angeschlossen und befestigt werden. Entsprechende Kooperationsvereinbarungen wurden mit Torsten Rasenberger vom Café Paradeplatz und Fernando Cangemi vom Eiscafé Sicilia geschlossen, so Münster. Wer zur Belebung des Strandes beitragen möchte, kann die Hütte übrigens kostenfrei nutzen. Möglich wär es, Cocktails, Getränke oder einen erfrischenden Obstimbiss anzubieten. Bei Interesse im Rathaus melden.

Modell-Ballon-Treffen

Attraktiv aufgepeppt wird der Eröffnungsabend übrigens mit kleinen, bunten Ballonen. Denn Organisator Günter Obst gewährt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das 6. Modellballontreffen am Wochenende in Bad Schmiedeberg. Die Gäste können sich also hoffentlich auf eine herrliche Farbenpracht vor dem Altstadt-Kulisse freuen, vor allem dann, wenn die an Seilen gesicherten Ballone in der Dunkelheit leuchten. Angekündigt ist auch eine Sonderform, der Superjhemp aus Luxemburg – ein Heißluft-Zeppelin.

Von Kathrin Kabelitz