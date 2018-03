Die Stadt Groitzsch bekommt das Sportlerheim doch nicht am 1. April zurück. Zwar bestätigte Bürgermeister Maik Kunze (CDU) noch am Donnerstag das Datum für die Eröffnung nach der Sanierung. Am Dienstag aber hat der neue Pächter den Termin verschoben. Auf jeden Fall soll das Lokal einen gehobeneren Namen erhalten.