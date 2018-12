Borna

Es war im Jahr 1890, als in Borna der erste katholische Gottesdienst gefeiert wurde. Dreieinhalb Jahrhunderte nach der Reformation. Es war die Zeit, als Arbeitskräfte aus Polen, Schlesien und Bayern sowie Militärs nach Borna kamen, wo es neben einer großen Kaserne in der heutigen Stauffenbergstraße auch mehr und mehr Arbeit in den neuen Tagebauen gab. Knapp 30 Jahre später, am 5. Oktober 1919, wurde die katholische Kirche St. Joseph in Borna geweiht. Deshalb feiert die Gemeinde Borna im nächsten Jahr unter dem Leitmotiv „Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben“ ihr 100-jähriges Bestehen.

Bornaer Katholiken suchen die Öffentlichkeit

„Wir wollen in die Öffentlichkeit gehen“, machen Franz Waberzeck und Philipp Ramm, beide Mitglieder im Pfarrgemeinderat, deutlich. Mit einer Reihe von Veranstaltungen wie einer Vesper mit den Dresdner Kapellknaben, dem katholischen Pendant zum Kreuzchor in der Landeshauptstadt, am 7. September oder einem Familienfest zwei Wochen später. Dabei gab es durchaus Zeiten, in denen die Katholiken in Borna nicht unglücklich darüber waren, dass ihre Kirche und der Garten darum durch Mauern von außen geschützt wurden.

Festgottesdienst im Pfarrgarten der katholischen Gemeinde Borna Quelle: Philipp Ramm

Fronleichnamsprozessionen im Garten

Etwa in den 30er-Jahren. Da geriet die Gemeinde unter Druck vom Staat. Der wollte die Kirche, die am 5. Oktober 1919 geweiht worden war, wieder zu dem machen, was das Gebäude zuvor bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gewesen war: ein Offizierscasino. Wundersamerweise aber ging dieser Kelch letztlich an der Gemeinde vorbei, deren Fronleichnamsprozessionen in den Jahren des Dritten Reichs im Gemeindegarten stattfinden musste, so wie Jahrzehnte später in realsozialistischen Zeiten auch.

Stachel im Fleisch des Arbeiter- und Bauernstaates

Denn auch in der DDR war die Gemeinde schon ob ihrer schieren Existenz ein steter Stachel im Fleisch des Arbeiter- und Bauernstaates. Das wurde besonders Mitte der 50er-Jahre deutlich, als die Katholiken zwar genügend Geld für den Neubau einer Kirche in Borna hatten, aber am Veto des Staates scheiterten. Eine neue katholische Kirche in der Straße der Roten Armee, wie die heutige Stauffenbergstraße seinerzeit hieß? Gegenüber der Kaserne, die seit Kriegsende von der Sowjetarmee belegt wurde? Völlig undenkbar. Die Alternative war der Bau der Deutzener Konradskirche.

Martinsfest in der katholische Gemeinde Borna Quelle: Daniela Meiling

Zahl der Katholiken in Borna verdoppelte sich

Zuvor hatte sich die Zahl der Katholiken in und um Borna mehr als verdoppelt. Eine Folge von Flucht und Vertreibung nach dem Krieg, durch die viele Sudetendeutsche in Borna landeten. Zeitweilig waren es so viele „Umsiedler“, wie die Heimatvertriebenen zur DDR-Zeit beschönigend genannt wurden, dass es unter ihnen sogar einen internen Suchdienst zur Auffindung von Verwandten gab. Die vorhandenen Räumlichkeiten wie die Kirche in der Stauffenbergstraße, in der etwa 160 Leute Platz finden, reichten jedenfalls nicht aus. Die Folge waren Gottesdienste auch in Gaststätten, etwa in Neukieritzsch.

Sternsinger der katholische Gemeinde Borna bei Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) im Rathaus Quelle: Stadt Borna

Borna hat auch künftig einen Pfarrer

Heute hat die Gemeinde 1037 Mitglieder. Fanden früher auch in Neukieritzsch und Kitzscher Gottesdienste statt, so werden neben Borna mittlerweile nur noch in Frohburg und Deutzen Gottesdienste gehalten. Es gibt wesentliche Veränderungen in der Struktur des Bistums Dresden-Meißen. Borna gehört künftig wie Bad Lausick und Geithain zu einer Großpfarrei, in der Wechselburg das geistliche Zentrum und Limbach-Oberfrohna Pfarrei-Sitz sind. In Borna wird es aber weiterhin einen Pfarrer geben.

Bornaer Gemeinde feiert im nächsten Jahr

Trotz der bevorstehenden Veränderungen will die Gemeinde im nächsten Jahr feiern. Den Auftakt gibt es am Heiligen Abend, wenn Joseph, der als Vater von Jesus angesehen wurde, im Zentrum des Krippenspiels steht. Der Zimmermann aus Nazareth ist schließlich der Namenspatron der Gemeinde. Um ihn geht es auch beim Patronantsfest am 19. März, an dem es unter der Überschrift „24 Stunden für den Herrn“ neben einem Gottesdienst und einem Gemeindeabend mit dem früheren Gemeindereferenten Lutz Kinmayer den ganzen Tag und in der Nacht Andachten geben soll. Weitere Höhepunkte des Jubiläumsjahres der Gemeinde sind ein Ökumenischer Umweltgottesdienst in der Deutzener Konradskirche am 10. Juni, wie er bereits in diesem Jahr zu Pfingsten stattfand und das Kirchweihfest am 12. und 13. Oktober. Dann wird auch der Bischof des Bistums Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, in Borna erwartet.

Von Nikos Natsidis