Borna

Sie ist ein Wunschkind – Thea, die am Montag im Bornaer Sana-Klinikum das Licht der Welt erblickte. Und Thea ist ein ganz besonderes Baby. Nicht nur für Mutter Dana und Vater Thomas Jeworutzki mit ihrer vierjährigen Tochter Pia. Klein-Thea ist exakt das 1000. Kind, das in diesem Jahr im Bornaer Krankenhaus geboren wurde.

Im letzten Jahr 1174 Geburten im Bornaer Krankenhaus

Im letzten Jahr gab es 1174 Geburten in der Klinik. Und auch in diesem Jahr besteht die begründete Erwartung, dass diese Zahl wieder erreicht wird. Seit nunmehr vier Jahren kommen im Sana-Klinikum jährlich mehr als 1000 Mädchen und Jungen zur Welt, im Monatsschnitt also knapp 100 und damit pro Tag wenigstens drei, wie Fachärztin Dr. Marina Ulbrich von der Entbindungsstation sagt. 23 Betten gibt es dort.

Viele Mütter kommen aus Leipzig nach Borna

Etwa ein Drittel der Mütter, die nach Borna zur Entbindung kommen, stammt aus Leipzig, viele andere aus dem Landkreis, aber auch weit darüber hinaus. Bisweilen, so die Medizinerin, kommen auch Eltern aus der Ferne zur Geburt ihres Nachwuchses bewusst nach Borna.

Thea war nach zwei Stunden da

Mutter Dana Jeworutzki hingegen hatte es alles andere als weit. Die Familie wohnt in der Siedlung Kesselshain und war am Dienstag vor allem eins: glücklich. Immerhin war es eine vergleichsweise leichte Geburt. „Ich bin 15.45 Uhr ins Krankenhaus gekommen“ – und gerade einmal zwei Stunden später war Thea da. Die 34-Jährige bleibt für ein Jahr zu Hause, worüber sich auch Pia freuen dürfte. Sie ist jetzt die Große im Hause Jeworutzki und durfte ihre Schwester am Dienstag erstmals im Arm halten.

Von Nikos Natsidis