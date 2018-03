103 Jahre: Johanna Giesel ist die älteste Groitzscherin

Groitzsch. Der aktuell älteste in der Stadt Groitzsch wohnende Mensch ist eine Frau. Johanna Giesel hat am Mittwoch ihren 103. Geburtstag begangen. Zur Feier des Tages gab es eine passend dekorierte Torte. Gratulant im Katharina-von-Bora-Altenheim war auch Bürgermeister Maik Kunze (CDU).

1915 in Groitzsch geboren

Johanna Giesel ist eine Ur-Groitzscherin. Sie wurde am 7. März 1915 in der Schusterstadt geboren. Der Vater fiel im Ersten Weltkrieg, sodass sie mit der Mutter und der Oma die entbehrungsreiche Zeit der allgemeinen Armut überstehen musste.

Sie ging in einen kirchlichen Kindergarten. Deshalb hat sie sich am Mittwoch besonders über den Besuch von Mädchen und Jungen aus der evangelischen Kita „Schilfkörbchen“ gefreut, die ein Geburtstagslied gesungen haben.

Stationen Riesa und Altenburg

Später lernte Johanna Giesel in Leipzig auf der Handelsschule Kontoristin (kaufmännische Angestellte) und arbeitete in der Buchhaltung einer Druckerei, ehe sie in die Verwaltung der Bahn wechselte. Da lebte sie mit ihrem ersten Mann, der dann in russischer Kriegsgefangenschaft starb, und ihrem Sohn in Riesa. Später heiratete sie erneut und zog mit ihrer Familie nach Altenburg.

Rückkehr nach Groitzsch

Sie war schließlich im Groitzscher Standesamt und in Borna bei Gericht tätig. Nachdem der zweite Mann gestorben war, zog sie wieder nach Groitzsch. Bis kurz vor ihrem 100. Geburtstag wohnte sie eigenständig in der Angergasse. Nun ist die älteste Groitzscher Bürgerin gut betreut im Katharina-von-Bora-Heim zu Hause.

Von Olaf Krenz