Kitzscher. In Kitzscher waren am Mittwochmorgen, 7 Uhr, zwei 13-jährige Mädchen auf dem Weg zur Schule, als sich ihnen plötzlich drei Jugendliche in den Weg stellten. Die Mädchen wurden umringt und hin und her geschubst, wie die Polizeidirektion Leipzig informierte. Dann drohten die Unbekannten mit Schlägen, wenn sie ihr Handy nicht herausrücken würden. Aus Angst übergab eine der beiden ihr Smartphone. Die Angreifer entfernten sich dann genauso schnell, wie sie gekommen waren. Die Mädchen gingen weiter zur Schule und riefen die Polizei.

Die Angreifer beschrieben sie wie folgt: Alle drei waren etwa zwischen 17 und 19 Jahren alt und trugen dunkle Kleidung. Sie hatten eine normale Gestalt. Der erste, der sie angesprochen hatte, trug ein schwarz-rotes Basecap mit einem Bullenmotiv. Er hatte dunkle Kleidung und war größer als seine Komplizen. Er habe deutsch mit Akzent gesprochen. Die beiden anderen Männer beschrieben die Mädchen etwa 1,80 Meter groß mit schwarzen Kapuzenpullovern.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Tel. 03433/2440 zu melden.

Von thl