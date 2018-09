Neukieritzsch/Deutzen

Am Donnerstag reisen die ersten an, die „Schwarzen“, wie man die Besucher des Festivals Nocturnal Culture Night (NCN) in Deutzen nennt. Und das meinen die meisten eher liebevoll als abschätzig. Jedenfalls weiß von der Handvoll älterer Leute, die man am Mittwochvormittag auf dem Markt und im Park daneben trifft, keiner ein schlechtes Wort zu sagen.

Positive Resonanz

Im Gegenteil: „Uns stören die nicht, die sind ja so anständig“, sagt der 86-jährige Hans Günther. Ursula Eifert (84) trifft die teils aufwendig herausgeputzten oder eben ganz schwarz gekleideten Besucher manchmal beim Einkaufen in der Kaufhalle und sagt: „Das sind nette, freundliche Leute.“

Am Donnerstag beginnt die diesjährige Veranstaltung. Quelle: Thomas Kube

An vier Tagen, von der Eröffnungsparty Donnerstagabend bis zum Sonntag, spielen im Kulturpark Deutzen knapp sechzig Künstler und Bands eine Musikmischung, für die selbst Veranstalter Holger Troisch keinen übergreifenden Begriff mehr findet. Electronic, Wave, Rock? Beim mittlerweile 13. Festival ist die Vielfalt so groß, dass Troisch am liebsten von einem Independent-Festival sprechen mag.

Marc Almond mit vielen Stilrichtungen

Allein Marc Almond, der am Freitagabend das Hauptkonzert bestreitet, hat sich in seiner 39 Jahre währenden Musikerkarriere in vielen Stilrichtungen hervorgetan, anfangs als Teil des Electronic-Pop-Duos Soft Cell (1979, Teinted Love) über den Erfolg mit dem Schmachtfetzen Something’s Gotten Hold of My Heart (1989) bis zu erneuten Experimenten mit elektronischer Musik. In Deutzen gibt’s ein Konzert mit den größten Hits.

Ununterbrochen Musik

Als Headliner am Sonnabend hat Holger Troisch Peter Hook and the Light verpflichtet, der 1976 die Poast-Punk-band Joy Division mit gründete und später bei Neworder spielte. Den Abschluss am Sonntagabend bestreitet die Synth-Rock-Band Zeromancer aus Norwegen.

Dazwischen gibt’s Freitag ab Nachmittag, Sonnabend und Sonntag bis in den Abend schon ab Mittag ununterbrochen Musik und Festivalatmosphäre, die für viele der mittlerweile aus aller Welt kommenden Besucher der eigentliche Grund ist, nach Deutzen zu kommen. Ob aus Los Angeles, Polen, Japan oder Borna, ob Rechtsanwalt oder Arbeiter, hier schalten sie für ein Wochenende ab oder schlüpfen mit bunter Kleidung und schriller Frisur gleich ganz in eine andere Rolle.

„Das NCN gehört nach Deutzen und in den Kulturpark und würde woanders nicht stattfinden“, sagt Holger Troisch mit Nachdruck. Familiär, klein, gemütlich und naturverbunden sind für ihn die wichtigsten Attribute, die ihn schon die nächsten Festivals im Kulturpark planen lassen.

Aufbau mit Problemen

Dafür nimmt er auch Widrigkeiten wie in diesem Jahr in Kauf, da sich schon für den Aufbau der vier Bühnen und der Cateringstrecken die Lastwagen durch eine schmale Einbahnstraße um eine enge Biegung und durch Nebenstraßen um die Baustelle herum zum Festivalgelände vortasten müssen. „Es ist machbar“, sagt der Veranstalter, der an den Aufbautagen bis zu 60 Leute auf dem Gelände weiß. Ein wichtiges Argument für Deutzen ist für ihn auch die „sehr gute Zusammenarbeit“, wie er betont, mit der Gemeindeverwaltung und dem Kulturpark.

Deutzener sind gute Gastgeber

Und da sind ja noch die Deutzener, von denen ein paar wenige das Festival besuchen und etliche andere sich als gute Gastgeber für den 2500-köpfigen Festivaltross erweisen. Troisch weiß beispielsweise von Übernachtungsgästen bei Einwohnern und von Feten und Grillabenden mit Besuchern im Ort. Zudem hat der SV Blau-Weiß Deutzen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das eigentlich auswärts angesetzte sonntägliche Pokalspiel gegen Germania Auligk nach Deutzen zu holen. „Die wollen immer Fußball sehen“, weiß René Sternberg vom SV, der die alljährlichen Zuschauer, die beim Wochenendspiel vom Festivalgelände zum Sportplatz kommen, auf mindestens 250 schätzt.

Von André Neumann