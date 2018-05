Borna/Glashütte

Seit dem 13. Mai war die 15-jährige Sarah Michelle aus Glashütte verschwunden. Sie lebt dort in einer Wohngruppe und hatte an diesem Tag ihre Mutter in Borna besucht. Am Nachmittag wollte sie mit dem Zug von Geithain zurück nach Glashütte fahren, kam dort aber nie an. Am vergangenen Dienstag teilte die Polizei nun mit, dass sich das Mädchen an diesem Tag gemeldet habe und unversehrt wieder aufgetaucht sei. Ein Straftatverdacht bestehe nicht.

Von Kathrin Haase/bw