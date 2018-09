Pegau

Oldtimerfans müssen manchmal viel Geduld haben. Nicht nur bei der oft mühevollen Restaurierung ihrer fahrenden Schätze, sondern auch beim Warten auf das Fahrzeug ihrer Träume. Satte 20 Jahre war der Leipziger Enrico Schellenberg auf der Suche gewesen, bis er schließlich vor rund sieben Monaten endlich fündig wurde. Beim 15. Oldtimertreffen der Pegauer Oldtimerfreunde hat er am Sonntag voller Stolz seinen Barkas präsentiert.

Zur Galerie Auf Hochglanz gewienert, haben sich am Sonntagnachmittag in Pegau Zwei- und Vierräder älterer Baujahre präsentiert. Beim 15. Oldtimertreffen lockten rund 300 Fahrzeuge wohl an die 2000 Besucher auf den Kirchplatz.

Nicht irgendeinen, das Auto vom Baujahr 1989 hat es in sich. „Das ist der letzte Barkas-Zweitakter“, berichtet er. Sein Interesse an diesem Fahrzeug ist kein Zufall. „Als ich in den Kindergarten ging, holte mich mein Opa manchmal mit so einem Rettungswagen ab“, erinnert er sich. „Mittlerweile bin ich selbst Rettungssanitäter.“ Zwei Jahrzehnte hatte Schellenberg alle nur möglichen Quellen durchforstet, bis er schließlich im Februar in Borna auf das Gesuchte stieß.

Endlich hatte sich der Wunsch erfüllt

„Dort stand doch tatsächlich ein Barkas B 1000 SMH 2-4 der Schnellen Medizinischen Hilfe im unberührten Originalzustand. Der hat noch alles an Bord, die Medizin, die Trage und sogar den Wassereimer. Da wurde nie etwas restauriert.“ Bis 1990 war das Auto noch im DRK-Einsatz im Raum Borna gewesen, dann war es noch fast als Neuwagen stillgelegt worden und hatte nur noch als Schaustück gedient. „Es war noch nie in der Bundesrepublik zugelassen.“

Fehlende Papiere haben Nerven gekostet

Die fehlenden Papiere kosteten den neuen Besitzer noch einiges an Nerven. „Es musste ein Dekra-Vollgutachten her, und auch der Notar hatte zu tun.“ Doch der ganze Aufwand lohnte sich. Nun verfügt Schellenberg über ein kleines rollendes Museum. „Wenn wir plötzlich das Jahr 1990 hätten, dann könnte man sofort in den Einsatz starten.“ Mittlerweile hat er mit dem Prachtstück über 4000 Kilometer zurückgelegt, bei zahlreichen Oldtimertreffen sorgte sein Barkas schon für glänzende Augen. Zwar seien immer mal wieder solche Fahrzeuge zu sehen, doch die meisten seien komplett leer. Schellenbergs Fahrzeug glänzt dagegen mit der kompletten Innenausstattung.

Etwa 300 Fahrzeuge auf dem Pegauer Kirchplatz

Prächtig anzuschauen sind auf dem Kirchplatz auch zig Mopeds und Motorräder, Pkws und Traktoren. „Um die 300 Fahrzeuge sind es sicherlich“, sagt Gisela Hodny, die noch nicht alle Anmeldebögen ausgewertet hat. Und bei dem schönen Wetter sei auch der Besucherstrom beachtlich, meint die Kassenwartin der Oldtimerfreunde Pegau. „Bei dem Kommen und Gehen ist das immer schwer einzuschätzen. Über die Stunden sind es bestimmt 2000 Leute.“ Das Interesse an den toll hergerichteten Schmuckstücken auf zwei und vier Rädern ist eben groß.

Groitzscher haben sich Traum erfüllt

Einen Traum erfüllt haben sich Christina und Matthias Müller. Die beiden Groitzscher zeigten voller Stolz ihren VW Bulli, Baujahr 1964. „Den haben wir uns vor einem Jahr gekauft, damit wir auch mal einen Übernachtungsplatz haben“, verrät Christina Müller. Die Innenausstattung entspricht ganz dem damaligen Zeitgeist. Es gibt einen Kühlschrank, ein Bett, eine Spüle, einen Kleiderschrank und ausreichend Sitzplätze. Kochplatte und Toilette fehlen zwar, aber: „Das ist ideal für unsere kleinen Ausflüge. Für ein bis zwei Tage reicht das vollkommen aus. Früher sind die Leute ja mit solchen Autos bis nach Italien gefahren“, so Christina Müller.

Der Originalzustand soll auch künftig erhalten bleiben, lediglich eine Steckdose wird in Kürze nachgerüstet. „Schließlich müssen wir unsere Handys irgendwo aufladen“, sagt Matthias Müller. An so etwas konnte vor über einem halben Jahrhundert noch niemand denken.

Von Bert Endruszeit