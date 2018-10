Borna

Die Passagen, an denen etwas Erholung wartet, sind rar gesät. Auf 2,2 Kilometern geht es alle paar hundert Meter steile Anstiege hoch, rasante Abfahrten runter, über Stock, Stein, Wurzelwerk, durch enge Kurven. Doch genau die Strecke ist es, die etwa 150 Radfahrer zum Querfeldeinrennen „Rund um die Witznitzer Kippe“ nach Borna am Sonntag gelockt hat.

Von überall her kamen die Teilnehmer, aus Bayern, Berlin, Niedersachsen, Baden-Württemberg. Die Jüngsten in der Altersklasse U11 und U13 absolvierten den Rundweg per Pedes, gutes Schuhwerk war ein Muss. „Für die Kinder haben wir aber die ganz schwierigen Passagen rausgelassen und die Strecke umgesteckt, damit sie nicht die gefährlichen Abhänge bewältigen müssen“, erklärte Frank Schalk, Vorsitzender des ausrichtenden RSV Radsport Borna.

Radcross-Rennen sind der Wintersport für Straßenfahrer

Um eben diese Abhänge und Anstiege kamen die anderen Teilnehmer allerdings nicht drumherum. Was bei zahlreichen Startern dazu führte, dass sie an so manchem Teilstück absteigen und das Rad tragen mussten. „Die Strecke ist schwierig, aber zugleich interessant und anspruchsvoll“, sagte Olivia Schoppe aus Leipzig. Bevor die 17-Jährige an den Start ging, machte sie sich und ihr Rad auf der Rolle warm. „Was den Vorteil hat, dass man nicht auf der Straße fahren muss.“ Zudem müsse sie sich auf der Rolle deutlich mehr konzentrieren, „wenn ich mit dem Treten aufhöre, falle ich um“, erzählte die Schülerin.

Was Schoppe mit den anderen Startern aus dem Teilnehmerfeld einte, war die Tatsache, dass ein Cross-Rennen eine Ergänzung zu den Straßenrennen sei, die ja im Winter nicht mehr gefahren werden. „Querfeldeinrennen sind die Wintersportart der Straßenfahrer“, brachte es Sven Zeschner, Trainer bei der Radunion Halle, auf den Punkt. Er war mit vier Sportlern gekommen, darunter die 16-jährige Hanna Scholz. „Es ist extrem wichtig, den Trainer dabei zu haben“, machte sie deutlich, schon alleine für die Motivation auf der Strecke sei er unverzichtbar.

Crossrad ist einem Rennrad ähnlich Crossräder sind einem Straßenrennrad ähnlicher als einem Moutainbike, auch wenn der Name etwas anderes vermuten lässt. „Die Räder haben unter anderem einen Rennlenker und eben auch Rennreifen“, erklärt Frank Schalk, Vorsitzender des RSV Radsport Borna. Heißt: Die Reifen sind deutlich schmaler als die der Mountainbikes und dürfen maximal 33 Millimeter Breite aufweisen. Im Vergleich zum Rennradreifen aber sollten Crossreifen ein Profil haben, um eben auch den unterschiedlichen Untergründen gewachsen zu sein. Damit eignen sie sich perfekt für Touren, die sowohl über Straßen als auch über unbefestigte Wege führen. Auch die Rahmengeometrie muss den Bedingungen eines Querfeldeinrennens angepasst sein. Sie ist so ausgelegt, dass aufwirbelnder Schlamm weder die Räder, den Antrieb noch die Bremsen blockieren kann. „Etwas weniger technisch gesprochen: die Engstellen am Rahmen, an den Gabeln und am Hinterbau sind etwas luftiger gehalten, damit sich der Dreck nicht festsetzt“, sagt Schalk.

Rahmen sind ergonomisch geformt – zum Tragen

In der Altersklasse U15 machten sich auch die Zwillinge Jule und Michel Reißmann auf den Weg über die Kippe. Beide sind fast jedes Wochenende im Jahr unterwegs, doch das Bornaer Rennen sei immer besonders spannend. Begleitet wurden sie von Papa Mario, der anfeuerte und für notwendige Reparaturen verantwortlich zeichnete. Vor mehreren Jahren bereits stiegen die heute zwölfjährigen Zwillinge zum ersten Mal aufs Rad. Mittlerweile ist der Fuhrpark der Familie beeindruckend groß – und braucht eine Extra-Garage. „Jedes Kind hat mehrere Räder“, erklärte der Vater – ein Mountainbike, ein Crossrad, ein Rennrad und noch ein „normales“ für den Schulweg. Hinzu kämen die fahrbaren Untersätze der Eltern.

Darunter müsse das Crossrad besondere Bedingungen erfüllen, brauche spezielle Bremsen und einen ergonomisch geformten Rahmen. „Wenn die Räder getragen werden müssen, ist es angenehmer, wenn sie auf der Schulter nicht drücken“, sagte Zeschner.

Verein strebt Wiederholung der Deutschen Meisterschaft an

Schalk war ob der Teilnehmerzahl sehr zufrieden, zumal das Wetter perfekte Voraussetzungen bot. Sein Wunsch: eine Wiederholung der Deutschen Meisterschaften, die 2015 hier stattfanden.

Die Sieger der einzelnen Altersklassen: U11 Oskar Doberschütz vom SC DHfK Leipzig, U13 Zeno Levi Winter vom RSV 54 Venusberg, U15 Ondrey Novotny aus Tschechien, U17 Maximilian Weser vom SC Riesa, Frauen Tina Schulz vom Dresdner SC, U19 Maxime Glöckner vom RSV 54 Venusberg. Das Herrenrennen konnte Florian Anderle vom RSV Stadtilm für sich entscheiden, bei den Hobbysportlern hatte Marc Hoffmann vom RSV Frankenberg die Nase vorn.

Von Julia Tonne