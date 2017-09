1500 Kilo Zwiebeln für den Bornaer Traditionslauf am 3. Oktober

Borna/Rötha. Der Zwiebellauf ist seit Jahren der volkssportliche Höhepunkt in Borna. Vor dem Ereignis am Tag der Deutschen Einheit ist für die Veranstalter von der Laufgruppe des Volkssportvereins (VSV) 77 Borna regelmäßig Krafttraining angesagt. So auch diesmal: 60 Säcke mit je 25 Kilo des scharfen Schalengemüses mussten vor einer Halle der Agrargenossenschaft Pötzschau in Rötha auf Pkw-Anhänger geladen werden. Jens und Günter Benndorf sowie Manfred Zachmann von der Laufgruppe erhielten dabei Unterstützung von Jan Hoppenstedt, dem Geschäftsführer der Städtischen Werke Borna. Die gehören zu den Unterstützern des Zwiebellaufes und bezahlen die Zwiebeln.

Die sind der Clou und die buchstäbliche Würze der Veranstaltung, die am 3. Oktober zum 31. Mal stattfindet. Beim Stundenlauf im Rudolf-Harbig-Stadion nimmt sich jeder Läufer im Start- und Zielbereich nach jeder Runde eine Zwiebel aus einer der großen Boxen. Wenn sich alle an die Regeln halten und niemand sich selbst betrügt, sollten die Zwiebeln bis zum Ende reichen. Auch wenn die Teilnehmerzahl wie zur Jubiläumsauflage im Vorjahr bei rund 1500 Frauen, Männern, Kindern und Jugendlichen liegt. Trotz der Herbstferien rechnet Jens Benndorf von der Laufgruppe des VSV 77 mit einer ähnlich starken Beteiligung.

Die Rahmenbedingungen sind wie immer: Ab 8.30 Uhr kann man sich im Stadion anmelden, nach wie vor für eine eher symbolische Startgebühr von einem Euro. Jeder Teilnehmer bekommt einen Anstecker. Das neue Logo darauf, eine laufende Zwiebel, stammt aus der Zeichenfeder des Bornaer Karikaturisten Mario König. Zehn Uhr erfolgt der Start. Sieger und Verlierer gibt es nicht, es zählen Teilnahme und der Spaß. Gewinnen kann man dennoch etwas: wertvolle Preise in einer Tombola und wieder einmal die Erkenntnis, wie viel Spaß Bewegung machen kann.

Teilnehmer, die mit dem Auto zum Stadion kommen, sollten nur reguläre Parkflächen nutzen. Die Erfahrung zeigt, dass städtische Ordnungskräfte gerade während des Zwiebellaufes die Einhaltung von Parkverboten überwachen.

Von André Neumann