Neukieritzsch

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast ist es am Dienstagnachmittag in der Bergisdorfer Straße in Lobstädt gekommen. Nachdem der 53-jährige Fahrer in Lobstädt angehalten hatte und ein Schüler (16) ausgestiegen war, stellte ihn der Mann zur Rede.

Den Busfahrer hatte während der Fahrt von der Schule gestört, dass der Jugendliche ständig laut gepfiffen hatte. Bei der Diskussion zeigte sich der 16-Jährige wohl provokant, pfiff weiter und soll auch den „Stinkefinger“ gezeigt haben. Nach der verbalen Auseinandersetzung kam es dann zu einer körperlichen, bei der der Busfahrer verletzt und ein Kleidungsstück des Schülers beschädigt wurde.

Busfahrer und Schüler haben Anzeige erstattet

Beide Geschädigten erstatteten Anzeige bei der Polizei. Sie machten widersprüchliche Aussagen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung; die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Von LVZ/gap