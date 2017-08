175 Jahre Neukieritzsch: Streit beigelegt – Großzössener Bäcker macht doch mit

Neukieritzsch. Die Äußerung hatte mitten in den Vorbereitungen für das Neukieritzscher Jubiläumsfest am 23. und 24. September für mächtig Wirbel gesorgt. Der Großzössener Bäcker Andreas Bodenlos hatte sich auf einer Sitzung des Gemeinderates, dem er angehört, öffentlich darüber beschwert, wie der Gewerbeverein ihn in der Party- und Schlemmermeile zwischen Bahnhof und Marktplatz eintakten wollte. Weil Ofenbrot und Blechkuchen schon im Angebot seien, habe man ihm angeboten, er könne doch Stollen verkaufen. So jedenfalls hatte Bodenlos das Gespräch mit Timo Hinz vom Gewerbeverein wiedergegeben. Und das, obwohl er der einzige in der Gemeinde ansässige Bäcker sei, der selbst backe.

Andreas Bodenlos. Quelle: André Neumann

Karsten Jacob, den Vorsitzenden des Kulturvereins, bei dem die Fäden für die Festvorbereitung zusammenlaufen, brachte der Vorwurf in Rage. Jeder, der wolle, sei eingeladen, beim Fest mitzumachen, versichert er. Am meisten ärgert ihn, dass Bodenlos für seine Kritik die öffentliche Bühne des Gemeinderates genutzt habe. Bodenlos erklärte das damit, dass er zugleich einen Brief mit der Bitte um eine Spende für das Fest bekommen hatte. Der habe auch die Unterschrift des Bürgermeisters getragen, womit das Ganze für ihn eine öffentliche Angelegenheit sei.

Vier Wochen später scheint der Streit weitgehend beigelegt zu sein. Bei einem Acht-Augen-Treffen sprachen sich Karsten Jacob, Gewerbevereinsvorsitzende Kathleen Kunath, Timo Hinz und Andreas Bodenlos aus. Ob die fraglichen Äußerungen so gefallen sind und falls ja, ob sie dann vielleicht witzig oder wie auch immer gemeint gewesen sein könnten, darüber einigte man sich zwar nicht so recht. Doch setzte sich mehr oder weniger die Erkenntnis durch, dass für die Jubiläumsfeier besser alle an einen Strang ziehen sollten. Nachdem schon die Bäckerei Brand einen Stand gebucht hat vertrage die Festmeile auf jeden Fall noch einen zweiten, sagte Jacob. Andreas Bodenlos bat um Bedenkzeit.

Karsten Jacob. Quelle: Peter Krischunas

Der LVZ sagte der Großzössener Unternehmer, dass er sich nun doch am Fest beteiligen werde, voraussichtlich mit Schnittkuchen und frischen Käsestangen aus dem Backofen.

Damit umfasst die Partystrecke zwischen Bahnhof und Markt jetzt schon knapp 40 Stände. Händler, Firmen, Institutionen und Vereine sind darunter, die Palette reicht vom Imbiss bis zu Mitmachangeboten und Unterhaltung.

Hintergrund des Ortsjubiläums ist die Ankunft des ersten Eisenbahnzuges in Neukieritzsch am 19. September 1842. Dazu findet am 19. September, Dienstag, eine Festveranstaltung statt, am darauffolgenden Wochenende das Bahnhofs- und Ortsfest. Auch eine Sonderfahrt mit einer historischen Lokomotive ist vorgesehen.

Von André Neumann