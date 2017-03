Pegau. Ein Fall von Vandalismus mit hohem Sachschaden beschäftigt die Stadt Pegau und die Polizeidirektion Leipzig. Zwischen Freitag und Samstag wurden entlang des Radweges von Pegau, Carsdorfer Straße in Richtung Großstorkwitz, sowie an der Straße von Seegel kommend nach Großstorkwitz insgesamt 18 Verkehrsschilder beschädigt. Die Schilder wurden teilweise mit Fundament aus dem Boden gerissen, die Masten umgeknickt oder abgerissen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können.

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Groitzsch (Tel.: 034296/4690) oder dem Polizeirevier Borna (Tel.:03433/2440) zu melden. Auch das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Pegau nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Von thl