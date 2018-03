1968 mit dem Zug nach Espenhain, um Clapton und Hendrix zu hören

Walter Ulbricht mochte keinen Beat – viele junge Fans mussten deshalb zum „beaufsichtigten Arbeitseinsatz“ in die Tagebaue des Bornaer Braunkohlereviers. Dennoch: Espenhain war eine gute Anlaufstelle für Beatmusik, der heutige Leipziger Karikaturist Werner David fuhr in seiner Jugend gern mit dem Zug in diesen Ort.