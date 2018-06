Borna/Zedtlitz

Jubiläum in Zedtlitz: Dort wird am Sonnabend das 20-jährige Bestehen der Pfarrscheune gefeiert. Längst ist das Gebäude an der Kirche zu einer Art Gemeindezentrum geworden, auch über die etwa 200 Kirchgemeindeglieder hinaus, sagt Heike Schlenzig. Sie ist kirchliche Mitarbeiterin und kümmert sich auch um das Bauwerk, das unter Denkmalschutz steht.

Ein Stück Breunsdorf lebt hier weiter

Mit gutem Grund. Schließlich lebt in dem Gebäude in gewisser Weise die einstmals abgebaggerte Ortschaft Breunsdorf weiter. Als das Dorf im Jahr 1994 der Kohle weichen musste, waren zuvor die tragenden Balken der dortigen Pfarrscheune geborgen und aufbewahrt worden. Von der Mibrag wurden sie danach nach Zedtlitz gebracht, wo sie in den Neubau der Pfarrscheune integriert wurden und heutzutage an der Decke gut zu sehen sind.

Alte Scheune fiel Brand zum Opfer

Der Neubau der Pfarrscheune in Zedtlitz war nötig geworden, weil die alte Scheune Anfang der 90er-Jahre einem Brand zum Opfer gefallen war. Mittlerweile ist sie aus Zedtlitz nicht mehr wegzudenken und wird für Familienfeiern und gesellige Abende genutzt. Immerhin fasst der große Saal bis zu 50 Leute. In der Pfarrscheune finden aber auch Tanzkurse oder das Osterfrühstück und nicht zuletzt natürlich Gottesdienste statt.

So auch am Sonnabend, wenn das Jubiläum 15 Uhr mit einem Gottesdienst gefeiert wird. Nach einem geselligen Beisammensein ist ab 17 Uhr das Musiktheater „Zwischenfall“ zu Gast.

Von Nikos Natsidis