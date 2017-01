Böhlen. „Ob ein Jahr neu wird, liegt nicht am Kalender und auch nicht an der Uhr, sondern an uns selbst“ – mit den Worten des Komponisten Johann Wilhelm Wilms startete auch die Stadt Böhlen in das Jahr 2017. Und laut Bürgermeister Dietmar Berndt, der mit dem Zitat den Neujahrsempfang am Sonntag im Kulturhaus eröffnete, kommt viel Neues auf Stadt und Bewohner zu.

Was bereits jetzt in den Startlöchern steht, ist die Überarbeitung des Flächennutzungsplans. „Ziel ist es, neue Wohnbaugebiete zu schaffen“, sagte der Rathauschef, denn die Nachfrage nach Eigenheimstandorten wachse in Böhlen nach wie vor und sei ungebrochen. Zeitgleich werde auch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek) an neue Erfordernisse angepasst. Diese beiden Themen liegen Berndt nach eigener Aussage besonders am Herzen. Doch da gibt es noch etwas, wofür sich Bürgermeister und Stadtverwaltung vehement einsetzen: für die Feierlichkeiten zum 1000. Geburtstag von Großdeuben und für die Beantragung von Fördermitteln für den Bau der neuen Sporthalle. 3,4 Millionen Euro wird dieses Projekt kosten, Berndt hofft daher, dass der positive Bescheid in den nächsten Wochen im Rathausbriefkasten landet.

Mit Neuerungen geht es in den kommenden Wochen sozusagen Schlag auf Schlag. Die Glück-Auf-Straße wird grundhaft ausgebaut, im Stadtgebiet entstehen Ladestationen für E-Autos- und E-Fahrräder. Nicht neu, aber noch immer aktuell ist das kommunale Energiemanagement, mit dem die Stadt auch 2017 Strom einsparen will. Im vergangenen Jahr sei das bereits in städtischen Einrichtungen wie der Mehrzweckhalle deutlich gelungen.

Zu den Traditionen eines Neujahrsempfang gehören aber nicht nur Rück- und Ausblicke, sondern auch die Auszeichnung der Ehrenamtspreisträger. Das ist in Böhlen nicht anders. Neun ehrenamtlich Engagierte wurden am Sonntag auf die Bühne gerufen, die Lobreden hielt Stadtsprecherin Barbara Lehmann. Die ersten, die sie zu sich bat, waren Susann Apelt, Alexandra Hornisch und Dieter Mörchen, die sich seit 2015 für Asylsuchende in Böhlen engagieren. „Ohne viel zu fragen, suchten sie den Kontakt zu den Bewohnern, die im ehemaligen Apart-Hotel untergebracht sind. Vor allem mit den Kindern der Geflüchteten beschäftigen sie sich. Beim Kindernachmittag wird gebastelt und Sport getrieben“, hob Lehmann hervor.

Eine weitere Gruppe, die die Auszeichnung entgegennahm, waren drei Herren vom SC Eintracht 09 Großdeuben. In ihrem Fall hielt Vereinsvorsitzende Babett Fichtner die Laudatio. „Ein Fußballverein braucht einen Vorstand, Trainer, Schiedsrichter, Platzwarte und unzählige Ehrenamtliche – mit Eiko Müller, Michael Korth und Mario Reuter haben wir die gefunden“, betonte sie. Besonders die letzten Monate stellten alle vor große Herausforderungen. Galt es vor allem, den Erhalt des Vereinsgeländes möglich zu machen.

Mit Renate Mrowka kam dann eine Einzelperson auf die Bühne. Die ehemalige Oberschwester der Betriebspoliklinik von Böhlen hilft nicht nur bei personellen Engpässen in Borna aus, sondern kümmert sich mit Hingabe auch um die Ortsgruppe Böhlen der Volkssolidarität. „Überall knüpft sie Bande, um ein vielseitiges Vereinsleben zu organisieren“, betonte Lehmann.

Mit Kurt Zeyner wurde ein Helfer ausgezeichnet, der seit Jahrzehnten seine freie Zeit für die Gebietsverkehrswacht Landkreis Leipzig nutzt. „Ohne ihn wäre es schwer im Verein“, sagt sein Chef Uwe Schäffner, der den Preis in Vertretung für Zeyner entgegennahm.

Schließlich wurde auch noch Bärbel Kühnler mit dem Preis geehrt, die nicht nur die „Gesellschaft der Freunde und Förderer des Leipziger Symphonieorchesters“ ins Leben rief, sondern zudem Vorsitzende ist. „Bei ihrem Engagement gab es keine Hemmungen vor Persönlichkeiten wie Bürgermeister und Landtagsabgeordnete“, machte Lehmann deutlich. Sie sei es mit ihren Mitstreitern auch gewesen, die rund 18 000 Unterschriften für den Erhalt des Leipziger Symphonieorchesters sammelte.

Das LSO spielte anlässlich des Empfangs ein etwa halbstündiges Konzert und zeigte allein damit, dass es aus der Kulturlandschaft schlicht nicht wegzudenken ist.

Von Julia Tonne