Als die Commerzbank 1992 ihre Filiale – damals noch unter dem Namen Dresdner Bank – in Borna eröffnete, gab es elf Angestellte, aber keinen einzigen Kunden. Heute sind es rund 5000. Eine kleine Ausstellung in der Wilhelm-Külz-Straße 4 bis 16 zeigt die Entwicklung der Filiale in den vergangenen 25 Jahren.