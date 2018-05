Groitzsch/Audigast

Längst hat das Audigaster Motorradtreffen sein Stammpublikum gefunden. Unter Teilnehmern, aber auch Gästen ohne Zweirad. „Wir erwarten zum Beispiel wieder unsere Freunde aus Frankreich“, sagt Christian Harnisch. Für ihn wird die 26. Auflage an diesem Wochenende auf dem Sportplatz die erste als Vorsitzender des gastgebenden Elsterauenbiker-Motorradvereins.

„Im Prinzip bleibt es beim bewährten Konzept der Vorjahre mit Ausfahrt, Musik, Biker-Spielen und Zelten“, kündigt der 32-Jährige an. Am Donnerstag beginnt der Aufbau, morgen gegen 14 Uhr werden die Ersten eintrudeln. Als Auftakt-Band tritt etwa 20 Uhr 5Raumfenster aus Borna an, junge Leute, die handgemachte Rockmusik mit Pop-Anleihen mischen. Später wird es härter, so Har­nisch. Sapid Steel aus Chemnitz bringt Oldschool-Hardrock mit, das Quintett covert un­ter anderem AC/DC.

Am Sonnabend be­gibt sich ein Großteil der chromglänzenden und wohl auch farbig lackierten Gefährte auf eine Ausfahrt. „Dass es gegen 14 Uhr losgeht ist klar, die Runde von circa anderthalb Stunden legen wir erst am Vorabend fest“, stellt der neue Chef klar. Am Nachmittag werden verschiedene Spielrunden Stimmung unter die Massen bringen, Hammerdrehen, Schweineaugenweitspucken, Wasserrutsche...

Offen für junge Bands

Abends, vielleicht ab 18, 19 Uhr, können zunächst die Neulinge von Deadpriest aus Zwenkau Erfahrungen vor Hunderten Leuten sammeln. Das sind Teenies mit Hardrock-Ambitionen, Iron Maiden und Metallica gehören zu ihren Favoriten. „Wir sind generell für junge Bands offen und wollen ihnen gern ein Plattform geben, sich vorzustellen“, sagt Christian Harnisch. Im Anschluss gibt es ein Wiedersehen und -hören mit den Deutschrockern von „Störer“, ehe die „Limited Booze Boys“ mit schmutzigem Hardfolk-Rock-’n’-Roll ebenfalls mehr Dezibel als die Bikes abliefern wollen.

Verein erwartet bis 600 Menschen

Ohne Angebote klingt das Treffen am Sonntag aus. „Da wird ausgeschlafen und irgendwann gefrühstückt, ehe individuell die Heimreise angetreten wird.“ Zwischen 500 und 600 Menschen erwartet der Vereinsvorsitzende am Wochenende. „Darunter auch Laufkundschaft, schließlich haben wir ja nur eine kleinen Gesamteintrittspreis.“ Die Verpflegung sei sichergestellt, für den Nachwuchs werde eine Hüpfburg aufgebaut.

Christian Harnisch ist zwar schon seit 2007 bei den Elsterauenbikern. Ein Motorrad besitzt er aber erst seit 2011, er fährt ein Honda CBR Fireblade. „Mir hat die Gemeinschaft gefallen. Die Gründer um meinen Vorgänger Maik Dietzschold stammen ja wie ich aus Gatzen.“ Dessen Amt übernahm der Landwirt im vergangenen November.

Von Olaf Krenz