Groitzsch/Audigast. Zum 26. Mal lädt das Audigaster Open-Air-Team zum Festival in seine gute Stube ein. Viele alte Bekannte wie Hayden/Backdoor aus Leipzig, aber auch Kirsche & Co aus Thüringen und Blacky aus Zwickau rocken an diesem Wochenende das Festzelt auf dem Sportplatz in Audigast. René Fischer, seit vielen Jahren Kopf des Open-Air-Teams, bereitet den Platz schon seit Montag auf den Ansturm der Musikfans vor. „Dieses Mal dürften wir besseres Wetter haben“, sagt er mit Blick auf das sonnige Wochenende. „Aber wir gehen lieber auf Nummer sicher und sind mit unserem Festzelt für alles gerüstet.“ Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass Wolkenbrücke dem Musikfestival ganz schnell den Garaus machen können.

Den Auftakt machen am Freitag, 18 Uhr, die Leipziger „Kosmonauten“. Ihr Sound ist rotzig, hämmernd und kommt in weiten Teilen Garagen-Rock-artig daher. Die vier Jungs halten stets das Versprechen, auf Konzerten keinen einzigen langsamen Titel zu spielen. Anleihen aus DDR-Rockmusik, osteuropäischer Folklore, Country-Western, Science-Fiction- und Exotik-Klängen vervollständigen die Sound-Bombe, die auf der Bühne gezündet wird. In Kombination mit der offen zur Schau gestellten Selbstironie und dem einmaligen Bühnenoutfit erschaffen die Kosmonauten in Interaktion mit dem Publikum ein Gesamtkunstwerk, das die Presse treffend als „Sexy Surf“ bezeichnete.

Weiter im Freitag-Programm geht es mit Hayden und deutschsprachigen Rocksongs (20 Uhr), „Double Vision“ mit Rory-Gallagher-Titeln (21.30 Uhr), Mister Twist (22.30 Uhr) und Kurz & Lang (0.30 Uhr). Am Sonnabend übernehmen die Thüringer Kirsche & Co (14 Uhr), Blacky & Company aus Zwickau (16 Uhr), die Siegel-Band (18 Uhr), Backdoor (20 Uhr), Grand Zeppelin aus Österreich (22 Uhr) und Inutero (24 Uhr).

Die Gruppe Grand Zeppelin verzaubert ihre Zuhörer mit dem Klang längst vergangener Zeiten und hat sich dabei der Musik von Led Zeppelin verschrieben. Sie gilt als eine der größten Rockbands aller Zeiten mit 300 Millionen verkauften Platten.

Karten für das Audigaster Open Air gibt es an der Tageskasse.

Von Kathrin Haase