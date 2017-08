27-Jährige randaliert in Lobstädter Asylunterkunft

Neukieritzsch/Lobstädt. Die Polizei wurde am Montagabend erneut wegen eines Randalierers in die Asylbewerberunterkunft Lobstädt gerufen. Ein betrunkener 27-Jähriger sorgte dort gegen 21 Uhr für größeren Aufruhr.

Als die Beamten in dem Gebäude am Ortsausgang in Richtung Großzössen eintrafen, wurden sie bereits von den Sicherheitskollegen erwartet. Dem 27-Jährigen sollte ein Verband am Fuß gewechselt werden. Dies wollte eine Krankenschwester unter Anwesenheit einer Security-Mitarbeiterin übernehmen. Das schien dem Mann nicht zu passen. Er schimpfte auf die beiden Frauen ein. Danach rannte er weg und setzte sich in ein Zimmer. Als die Krankenschwester und mittlerweile Sicherheitsmann bei ihm waren, flüchtete er aus dem Zimmer, wobei er alles umwarf, was im Gang stand. Dabei soll er auch kurzzeitig seine Hose nach unten gezogen und sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Anschließend entleerte er noch einen Feuerlöscher im Gang des Asylheimes.

Danach „fingen“ ihn die Beamten ein. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der 27-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam der Direktion Leipzig gebracht, damit in der Asylunterkunft wieder Ruhe und Ordnung einziehen konnten. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von okz