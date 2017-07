Rötha/Espenhain. Montagabend wurde ein 36-Jähriger in Espenhain zusammengeschlagen und ausgeraubt. Der Mann aus Polen betrat gegen 22 Uhr die Tankstelle in Espenhain – mit sichtbaren Verletzungen. Daraufhin rief das Personal den Rettungsdienst und die Polizei. Als die Gesetzeshüter eintrafen, wurde der Mann bereits von einer Notärztin erstmedizinisch versorgt. Mit Hilfe eines Dolmetschers wurde später im Revier klar, dass der Mann in Espenhain wohnt. Er erklärte den Beamten, dass er auf dem Heimweg plötzlich von hinten niedergeschlagen worden war und kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Als er einige Zeit später wieder aufwachte, waren Handy, Wohnungsschlüssel, Bargeld und Dokumente weg, so der 36-Jährige. Zu den Tätern und zum Tatablauf konnte er keine näheren Angaben machen. Er hatte die Täter nicht gesehen. Schwierig in der Gesamtsituation war auch, dass er doch einiges an Alkohol getrunken hatte – ein Test ergab den Wert von 1,3 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes.

Von thl