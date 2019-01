Neukieritzsch

Rund 30 Neukieritzscher haben sich auf einer Bürgerinformationsversammlung direkt über die Pläne zum Ausbau der Internetversorgung in Neukieritzsch informiert. Thomas Schommer, Sprecher des Telekommunikationsunternehmens Inexio, sprach von einem guten Besuch und von großem Interesse am Ausbau. Das saarländische Unternehmen will in diesem Jahr für rund 400 Haushalte in Neukieritzsch Bandbreiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde möglich machen.

Dazu werde Inexio bis zum Sommer rund vier Kilometer neue Glasfaserkabel verlegen und acht neue Technikstandorte in Neukieritzsch errichten, kündigt Schommer an. Auf den letzten Metern bis zum Endkunden werde das Signal über die vorhandenen Telefonkabel aus Kupfer gesendet.

„Durch diesen Glasfaser-Ausbau bis an die bestehenden Kabelverzweiger können wir unseren Kunden zügig moderne und leistungsfähige Anschlüsse ans Internet bereitstellen“, sagte Enrico Hesse, der das Vorhaben in Neukieritzsch betreut.

Inexio investiert in Neukieritzsch rund eine halbe Million Euro

„In den nächsten Monaten verlegen wir in einem ersten Schritt Leerrohre, in die dann die Glasfaserkabel eingeblasen werden“, kündigt er an. Inexio investiere in den eigenwirtschaftlichen Ausbau in Neukieritzsch rund eine halbe Million Euro.

Die meisten Fragen der Neukieritzscher drehten sich schon bei der ersten Vorstellung des Ausbauvorhabens um Tarife und Modalitäten des Anbieterwechsels, der nötig wird, um die neuen Möglichkeiten nutzen zu können. Dazu bietet Inexio am 4. und am 19. Februar weitere Beratungen an. Jeweils von 16 bis 19 Uhr wird Martin Hach von Inexio im Bürgerbegegnungszentrum am Schulplatz 3 über die Tarifangebote informieren.

Ortsteile Lippendorf und Kieritzsch haben schnelles Internet

Das Unternehmen Inexio in Saarlouis gibt es seit 2007. Vor allem in unterversorgten Regionen wurden deutschlandweit bisher rund 1400 Ortsnetze ans Glasfasernetz angebunden. Dazu zählen auch die Neukieritzscher Ortsteile Lippendorf und Kieritzsch, die seit Anfang 2018 von Inexio versorgt werden.

Von André Neumann