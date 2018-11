Pödelwitz/Groitzsch

Die 48-jährige Fahrerin eines Suzuki war am Donnerstagnachmittag auf der B 176 in Pödelwitz unterwegs, als sie nach rechts von der Straße abkam, in einem Graben landete und darin noch über 50 Meter weiterfuhr. Als die Frau wieder nach links auf die Fahrbahn lenken wollte, überschlug sich das Auto und blieb im linken Straßengraben auf der Beifahrerseite liegen.

Fahrerin hatte Alkohol getrunken

Polizisten stellten während anhand des Atemalkoholgeruches fest, dass die Frau getrunken hatte – der Vortest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Die 48-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo auch die Blutentnahme erfolgte. Ihren Führerschein muss die 48-Jährige vorerst abgeben. Sie hat sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss zu verantworten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Von LVZ/gap