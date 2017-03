Elstertrebnitz. Über jedes Maß hinaus getankt hatte ein 53-Jähriger, als er sich am Dienstagabend in sein Auto setzte. Zeugen, die das beobachteten, informierten die Polizei. Die Beamten stoppten den Mann in Elstertrebnitz. Der Alkomattest ergab mehr als drei Promille. Auf den Fahrer wartet ein Strafverfahren.

Von thl